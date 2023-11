Wtorek 21 listopada 2023 Mi-Store, czyli najlepsze miejsce na zakup produktów od Xiaomi

Autor: Redakcja | źródło: artykuł sponsorowany | 12:10 Xiaomi to jedna z tych marek, których raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. W zaledwie 13 lat jej założycielowi (Lei Junowi) udało się stworzyć prawdziwego giganta, który zajmuje czołowe miejsca wśród producentów elektroniki użytkowej. Klienci Xiaomi cenią sobie przede wszystkim bardzo dobry stosunek jakości do ceny oraz równie dobrą obsługę posprzedażową. Wynika to bezpośrednio z filozofii firmy i aspiracji jej założyciela, który od samego początku chciał się stać drugim Stevem Jobsem.



Skromny początek i błyskawiczny rozwój



Pierwszym produktem Xiaomi był pokazany w 2010 roku smartfon o nazwie Mi1, wzorowany na wydanym przez Apple iPhonie. Bazował on na Androidzie z nałożoną na niego autorską nakładką MIUI. Dla dopiero raczkującego Xiaomi był to strzał w dziesiątkę. Mi1 szybko zdobyło popularność w Chinach, co pozwoliło producentowi rozwinąć skrzydła i gruntownie poszerzyć portfolio oferowanych urządzeń. Na efekt nie trzeba było długo czekać i już w 2014 roku Xiaomi stało się liderem rynku smartfonów w Chinach. To dało firmie silne podwaliny do ataku na inne rynki. W rezultacie dziś przedsiębiorstwo kierowane przez Lei Juna działa w sumie w 80 krajach, będą przy tym czwartym co do wielkości producentem smartfonów na świecie, a także numerem jeden w Chinach i Indiach.





Same smartfony to było jednak dla Xiaomi za mało. Dość szybko firma zdecydowała się podążyć śladami wielkich południowokoreańskich czeboli znacząco zwiększając asortyment produkowanych przez siebie produktów. Obecnie chiński gigant wytwarza nie tylko smartfony, ale też tablety, telewizory, laptopy, oczyszczacze powietrza, hulajnogi elektryczne, opaski fitness, słuchawki, głośniki, power banki, odkurzacze automatyczne, wagi łazienkowe, lampki nocne, produkty z kategorii lifestyle, takie jak plecaki czy maszynki do włosów, rozwiązania dla smart-home i wiele innych akcesoriów.









Marka premium? To brzmi dumnie



Przy tym producent ten niezmiennie stawia na innowacje oraz wysoką jakość oferowanych produktów, które w swoich przedziałach cenowych często uchodzą za jedne z najbardziej opłacalnych. Co nie oznacza, że najtańszych. Od jakiegoś czasu Xiaomi robi bowiem wszystko by oferować głównie produkty ze średniej i wysokiej półki cenowej, a także asortyment premium. Tańsze produkty są sukcesywnie wypychane do firm córek, które sprzedają je pod własną marką. Najlepszym przykładem zmian jakie zaszły na tym polu jest startowa cena bazowego modelu Xiaomi 13 Pro, który w naszym kraju wyceniono na bagatela 6299zł. Dla porównania Samsunga Galaxy S23 Ultra i iPhone’a 15 Pro można było mieć w chwili ich premiery już za 5999zł.











Własna sieć dystrybucji to jest to!



Wzorem Apple Xiaomi uruchomiło również własną sieć dystrybucji, której częścią są firmowe salony Mi-Store. Ich wygląd i projekt dość mocno przypomina sklepy sygnowane logo nadgryzionego jabłuszka i podobna jest też ich rola. Jednak w odróżnieniu od konkurencji salony Xiaomi można odwiedzić bez konieczności opuszczania granic naszego kraju, co w przypadku Apple jest niemożliwe. Jest to tym bardziej znamienne, że sklepów firmowych Xiaomi jest już w Polsce kilka, a najstarszy ma już ponad 5 lat!









Zakupy również online



Jeśli jednak nie chce Wam się specjalnie jechać do stacjonarnego sklepu, czemu w sumie nie ma się co dziwić, to Xiaomi ma też pokaźny sklep internetowy dostępny pod adresem https://mi-store.pl/. Za jego pośrednictwem można kupić praktycznie wszystkie produkty i akcesoria bezpośrednio od samego producenta. Przy tym można tu nabyć zarówno nowe produkty, pojawiające się w sprzedaży w chwili ich debiutu, jak i starsze urządzenia, często objęte dodatkowymi promocjami. Z myślą o osobach, które chcą oszczędzić jeszcze więcej producent prowadzi też outlet a dla największych geeków i fanów nowości pojawiła się możliwość odsprzedaży starszego urządzenia, które można zostawić „w rozliczeniu” przy zakupie nowego modelu.





Standardowo wszystkie produkty są objęte 2-letnią gwarancją producenta, ale Xiaomi we współpracy z firmą Warta oferuje również możliwość jej rozszerzenia i wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.





A jeśli wolicie kupować na Allegro, to taka opcja również istnieje, bo autoryzowany sklep Xiaomi jest dostępny i na tej platformie.







A wszystko zaczęło się od sprzedaży książek





Na koniec mała ciekawostka. Pieniądze na założenie Xiaomi Lei Jun pozyskał w drodze sprzedaży swojego poprzedniego biznesu firmie Amazon. Chodzi o internetową księgarnię jojo.com, która poszła pod młotek za około 75 milionów dolarów. Jest to o tyle ciekawe, że Amazon to firma, która też zaczynała od sprzedaży książek, a dopiero z biegiem lat jej założyciel, Jeff Bezos zdecydował się na poszerzenie swojej działalności o sprzedaż innych produktów i usług. Tym samym Lei Jun stał się po części naśladowcą nie tylko Jobsa, ale i Bezosa. No cóż, jak widać wbrew pozorom można się na książkach nieźle dorobić.



