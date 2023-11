Jak zostać DJ-em?

Świat muzyki i dobrej zabawy przyciąga coraz to więcej osób – nie tylko w kontekście spędzania czasu wolnego, ale i kreowania drogi zawodowej! Chociaż większość z nas doskonale wie czym zajmuje się DJ – nie wszyscy wiemy jakie kroki poczynić, aby nim zostać i rozwijać swoją karierę. Bez wątpienia to właśnie praca DJ-a wiąże się z wieloma wrażeniami (związanymi z eventami, na jakich występuje), częstym podróżowaniem, a przede wszystkim – poznawaniem nowych ludzi i… bawieniem się dźwiękiem! Co zrobić, aby rozpocząć karierę DJ-a? Podpowiadamy!











Rozwijanie umiejętności muzycznych i technicznych



Jeśli chcesz zostać profesjonalnym DJ-em – bez wątpienia czeka Cię praca nad rozwijaniem umiejętności muzycznych i technicznych. To praca dla osób dokładnych i skrupulatnych, umiejących łączyć poszczególne ścieżki dźwiękowe, nie bojące się wychodzić poza schematy. Profesjonalne podejście do drogi zawodowej jaką jest potocznie zwana „DJ-ka” wymaga też nie lada kreatywności – oraz otwartości na nowe brzmienia, beaty i miksy muzyczne. Nie ulega wątpliwości, że dziś na rynku muzycznym niełatwo jest zaskoczyć odbiorcę – dlatego tak ważne jest, aby odnaleźć swój unikatowy styl, dzięki czemu być może uda się nam zapaść w pamięć publice.



Wybór sprzętu



Nawet najlepszy DJ nie jest w stanie zagrać profesjonalnie i z pomysłem, jeśli ma do dyspozycji słabej jakości sprzęt. Zanim zaczniemy profesjonalną pracę – zadbajmy o to, aby ćwiczyć na jak najlepszym sprzęcie (w innym wypadku „przejście” z amatorskiego na ten wysokiej jakości może okazać się sporym wyzwaniem). Wybierając sprzęt z myślą o zawodowej pracy – warto zastanowić się na jakiego typu imprezach i wydarzeniach chcemy grać. Innego nagłośnienia wymagać będzie przecież impreza taneczna w niedużej dyskotece, inne przyda się z kolei w dużym, przestronnym obiekcie, gdzie będziemy – na przykład – „supportować” innego artystę. Pamiętajmy, że – nawet jeśli w tym momencie nie dysponujemy odpowiednimi środkami, które możemy przeznaczyć na zakup wysokiej jakości, drogiego sprzętu – możemy postarać się o dotację na założenie pierwszej działalności gospodarczej.



Promocja i pierwsze występy



Kiedy masz już odpowiednie umiejętności i solidny sprzęt, na którym możesz z powodzeniem pracować – jedyne, czego potrzebujesz, to odpowiednia promocja wydarzeń, na których zagrasz. To niezwykle istotne – ponieważ jeśli kluby czy inne obiekty, w jakich występujesz, nie zanotują dostatecznego zainteresowania biletami na dane wydarzenie, prawdopodobnie nie będą chciały kontynuować z Tobą współpracy. Promocja to pierwszy krok do sukcesu – dlatego tak ważne jest, aby z jej pomocą, docierać do jak największej liczby osób zainteresowanych. W tym celu może pomóc nam nowoczesna platforma do sprzedaży biletów na eventy, podczas których zagramy – co więcej, wesprze nas także w promowaniu określonego wydarzenia. Dzięki temu rozwiązaniu – osoby, chcące uczestniczyć w naszym występie, łatwo i szybko zakupią „wejściówkę”, doceniając przy tym wygodę całego przedsięwzięcia. Nie od dziś wiadomo, że długie oczekiwanie w kolejkach czy brak promocji wydarzenia nie działają zachęcająco na publikę – a ponieważ my sami, z różnych względów, możemy nie dysponować wystarczającą ilością czasu na przygotowanie kampanii promocyjnej od zera… warto skorzystać ze sprawdzonych i przemyślanych rozwiązań! System do sprzedaży biletów pozwoli nie tylko na zakup biletu na konkretne wydarzenie, ale także – jeśli jest ono częścią większego przedsięwzięcia – połączyć je z innymi, którymi nasz odbiorca może być zainteresowani. Wszystko odbywa się zdalnie i bezpiecznie – a bilety zostają automatycznie wysyłane na telefony i adresy mailowe uczestników.



Praca DJ-a może być niezwykle przyjemna i satysfakcjonująca – stawiając na zaufane rozwiązania możesz liczyć na duże zainteresowanie publiki swoimi występami!







Źródło zdjęcia: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license