Środa 29 listopada 2023 AWS prezentuje procesory Graviton4 i Trainium2

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:35 Amazon Web Services czyli spółka należąca do Amazon.com i oferująca usługi chmurowe, zaprezentowała nowe autorskie procesory obliczeniowe, jakie będzie stosować we własnych serwerowniach. Są to Graviton4 z rdzeniami CPU ARM, oraz Trainium2 będący GPU adresowanym do obliczeń związanych z uczeniem maszynowym. Nowy Graviton4 posiada 96 rdzeni ARM Neoverse V2 oraz 12-kanałowy kontroler pamięci DDR5-5600, i oferuje 30 procent wyższą wydajność i 75 procent większą przepustowość pamięci RAM w porównaniu do swojego poprzednika, czyli używanego od 2 lat procesora Graviton 3. Trainium2 jest natomiast przeznaczony do obliczeń związanych z uczeniem maszynowym oraz do szkolenia modeli sztucznej inteligencji.



W porównaniu do poprzedniego procesora Trainium1, nowy model oferuje do 4 razy większą wydajność, do 2 razy wyższą efektywność energetyczną i posiada pamięć o 3 razy większej pojemności. Według AWS, Trainium2 umożliwi klientom trenowanie modeli LLM o 300 miliardach parametrów w ciągu tygodni, zamiast w ciągu miesięcy.



Instancje AWS R8g z procesorami Graviton4 są już dostępne w wersji zapoznawczej, a ogólna dostępność spodziewana jest w nadchodzących miesiącach, natomiast instancje z chipami Trainium2 będą dostępne w usługach AWS w przyszłym roku.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.