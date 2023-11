Środa 29 listopada 2023 AMD odświeży laptopowe procesory Ryzen 7000

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:08 W styczniu podczas targów CES AMD zaprezentuje nowe procesory typu APU dedykowane dla komputerów przenośnych i stacjonarnych. Dla laptopów zadebiutują procesory Ryzen serii 8000, które będą niczym innym jak odświeżonymi wersjami dotychczasowych procesorów z serii 7000. Nowe CPU otrzymają nazwę kodową Hawk Point i będą mieć prawdopodobnie ten sam rdzeń krzemowy co Ryzeny 7000 (nazwa kodowa Phoenix), wytwarzany w litografii 4nm i dysponujący 8 rdzeniami ZEN 4. Część modeli procesorów ma mieć taktowanie podniesione o 100 MHz, ale nie będzie to dotyczyć wszystkich procesorów.



Pojawić mają się m.in modele Ryzen 9 8940H, Ryzen 7 8840Hs i Ryen 5 8640Hs, których taktowanie bazowe i turbo będzie identyczna jak procesorów Ryzen 7 7940H, Ryzen 7 7840Hs i Ryen 5 7640Hs. Poza tym AMD będzie wymagać od producentów laptopów z procesorami serii 8000 stosowania pamięci DDR5-5600, co w przypadku serii Ryzen 7000 nie było wymagane i część laptopów posiadała wolniejsze pamięci DDR5-4800.





Dla komputerów stacjonarnych zadebiutują natomiast procesory Ryzen serii 8000G z podstawką AM5. Nowymi modelami mają być Ryzen 7 8700G (8 rdzeni ZEN 4, grafika Radeon z 12 blokami CU), Ryzen 5 8600G (6 rdzeni ZEN 4, grafika Radeon z 8 blokami CU), oraz oparte o mniejszy układ krzemowy Phoenix2 procesory Ryzen 5 8500G (2 rdzenie ZEN 4 + 4 rdzeni ZEN 4c, grafika Radeon z 4 blokami CU) i Ryzen 3 8300G (2 rdzenie ZEN 4 + 2 rdzenie ZEN 4c, grafika Radeon z 4 blokami CU). Prezentacja tych procesorów ma odbyć się na początku stycznia podczas targów CES, a do sprzedaży w wersjach pudełkowych trafią one 31 stycznia.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.