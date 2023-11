Środa 29 listopada 2023 Ericsson korzysta z litografii Intel 4 w ramach Intel Foundry Services

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:50 Ericsson to szwedzki producent będący jednym z wiodących na świecie dostawcą usług i urządzeń dla operatorów telekomunikacyjnych. Firma właśnie ogłosiła, że skorzystała z najnowszej litografii Intel 4, udostępnianej przez Intel Foundry Services. W najbardziej obecnie zaawansowanej litografii Intela powstają dwa procesory typu RAN (Radio Access Network) przeznaczone do stosowania w urządzeniach dla sieci GSM 5G. Procesory zaprojektowane przez Ericssona i produkowane przez Intela są montowane w urządzeniach RAN Processor 6672 i Radio Processor 6372, które oferują o 4 razy większą pojemność dla sieci i 2 razy większą efektywność energetyczną w porównaniu do dotychczas najbardziej zaawansowanych urządzeń Ericssona tego typu.



Ericsson oferuje też tańszy wariant nowych urządzeń, w postaci modeli RAN Processor 6655 i Radio Processor 6355, które obsługują mniejszą pojemność sieci GSM. Ericsson twierdzi, żę dzięki temu iż procesory tych urządzeń powstają w litografii Intel 4, nowe urządzenia pobierają o 30 procent do 60 procent mniej energii niż typowe urządzenia tego typu obcne dotychczas na rynku.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.