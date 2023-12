Środa 29 listopada 2023 Zakaz eksportu GeForce RTX 4090 do Chin zwiększył sprzedaż Radeonów

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:40 W październiku administracja USA zdecydowała się na kolejne zaostrzenie przepisów dot. eksportu technologii do Chin. Zmiany w przepisach objęty CPU i GPU do obliczeń, i wprowadziły jeszcze większe limity wydajności urządzeń, po przekroczeniu których eksport na rynek chiński jest zakazany. W efekcie tego Nvidia musiała całkowicie zaprzestać dostaw do Chin układów obliczeniowych A800 i H800, czyli okrojonych wersji A100 i H100 o obniżonej wydajności w celu spełnienia poprzednich restrykcji eksportowych wprowadzonych w 2022 roki. Wraz z A800 i H800 na nowe ograniczenia załapał się też GeForce RTX 4090, który od 16 listopada nie jest już dostarczany na rynek chiński.



Według najnowszych informacji spowodowało to wzrost sprzedaży na tamtejszym rynku kart Radeon RX 7900 XTX od AMD, które oferują niższą wydajność obliczeniową niż GeForce RTX 4090, ale wyższą niż RTX 4080, a ich sprzedaż w Chinach jest nadal możliwa.



Według dostępnych informacji Nvidia nie zasypuje jednak gruszek w popiele, i dla rynku chińskiego przygotowuje kartę GeForce RTX 4090 D, która będzie miała niższą wydajność niż oryginalny GeForce RTX 4090, dzięki czemu jej sprzedaż będzie możliwa na tamtejszym rynku.



