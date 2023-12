Środa 29 listopada 2023 Rdzenie AMD ZEN 5 bez wzrostu częstotliwości taktowania

Autor: Zbyszek | źródło: RedGamingTech | 23:55 W 2020 i 2022 roku wprowadziła do swoich procesorów nowe rdzenie z architekturami ZEN 3 i ZEN 4. Każdorazowo przyniosły one wzrost wskaźnika IPC, a jednocześnie osiągały wyższe częstotliwości taktowania od swoich poprzedników. W przypadku ZEN 3 ich wskaźnik IPC wzrósł o 19 procent, a uzyskiwane częstotliwości taktowania o około 10 procent. Rdzenie ZEN 4 zaoferowały natomiast wskaźnik IPC wyższy o 13 procent, i częstotliwości taktowania wyższe o około 15 procent. Tymczasem z informacji do jakich dotarł RedGamingTech wynika, że tendencja ta nie zostanie utrzymana w przypadku rdzeni ZEN 5, a cały wzrost wydajności procesorów z tymi rdzeniami będzie wynikał z wyższego wskaźnika IPC.



RedGamingTech, że częstotliwości taktowania rdzeni ZEN 5 w najlepszym przypadku będą takie same jak obecnych rdzeni ZEN 4, a w najgorszym przypadku będą niższe o 200-300 MHz. Ma to wynikać z wyraźnego zwiększenia liczby tranzystorów pojedynczego rdzenia ZEN 5, oraz faktu ich produkcji w litografii 4nm, czyli zaledwie ulepszonej wersji litografii 5nm w jakiej wytwarzane są obecne rdzenie ZEN 4.





Według nieoficjalnych informacji, wzrost wskaźnika IPC rdzeni ZEN 5 ma być wyższy niż kiedykolwiek uzyskany od czasu debiutu rdzeni ZEN 1 - czyli wyniesie więcej niż 19 procent (to wzrost IPC zaoferowany przez rdzenie ZEN 3). Będzie on możliwy dzięki powiększeniu wielu części architektury wewnętrznej.



Nowe rdzenie ZEN 5 (nazwa kodowa "Nirvana") mają otrzymać powiększoną z 32 KB do 48 KB pamięć L1 dla danych, powiększone schedulery instrukcji, do których w jednym cyklu zegara trafiać będzie 8 instrukcji, zamiast sześciu, a liczba zastosowanych jednostek ALU wzrośnie z 4 do 6.



Rdzenie ZEN 5 otrzymają też powiększone bufory BTB i DTLB, usprawniony prefetcher oraz kolejny raz usprawniony system predykcji skoków. Dodatkowo do / z pamięci RAM w jednym cyklu będą mogłoby być wykonywane 4 operacje pobierania / dwie operacje zapisu danych, zamiast 3 operacji pobierania i 2 operacji zapisu danych jak w ZEN 2, ZEN 3 i ZEN 4, co oznacza, że dodane zostanie czwarta jednostka generacji adresów (AGU). Istotną zmianą jest też wzrost maksymalnej liczby rdzeni w ramach jednego bloku CCX z 8 rdzeni (w ZEN 3 i ZEN 4) do 16 rdzeni.



