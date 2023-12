Jak wybrać książkę w prezencie?

Jaką książkę kupić w prezencie komuś kochającemu czytać? To pytanie, które zadaje sobie każdy, kto musi wybrać podarunek dla mola książkowego. Trudno jest trafić z lekturą, której fan literatury jeszcze nie czytał i która jednocześnie mu się spodoba. Na szczęście mamy na to niezawodny sposób!













Najlepsza opcja na wymarzony prezent

Jeśli chcesz kupić upominek dla fana książek, najlepszym rozwiązaniem będą bony podarunkowe do jednej z dużych księgarń. Karta podarunkowa Empik pozwoli bliskiej ci osobie wybrać książkę samodzielnie – a nie ma większej przyjemności dla bibliofila, niż krążyć po księgarni i wybierać dla siebie książki. W przypadku bonu upominkowego może to być zarówno stacjonarna księgarnia, jak i sklep internetowy Empik – karta podarunkowa będzie działać w obu przypadkach.

Abonament na książki

Dla osoby, która naprawdę bardzo dużo czyta, doskonałą propozycją może być abonament Empik Go. Karta podarunkowa pozwoli opłacić wybraną liczbę miesięcy, w zależności od kwoty doładowania bonu prezentowego. W aplikacji Empik Go można czytać bez ograniczeń ebooki z bogatej oferty, a w zależności od wariantu subskrypcji można również korzystać z audiobooków. Oczywiście niektóre osoby wolą papierową książkę, która ma fakturę i zapach, a także charakterystyczny klimat kojarzący się z jesiennymi wieczorami w wygodnym fotelu. Jednak dla tych, którym nie przeszkadzają ebooki, oferta Empik Go będzie bardzo interesująca.

Jedna karta, różne opcje

Co istotne, bon prezentowy Empik może służyć zarówno do opłacenia zamówienia w sklepie stacjonarnym lub internetowym, jak i do wykupienia abonamentu Empik Go. Zatem nie musisz decydować, jaki voucher kupić – osoba obdarowana sama zdecyduje i zrealizuje kupon w wybrany przez siebie sposób. Voucher możesz doładować dowolną kwotą, niezależnie od tego, czy kupujesz go w salonach Empik, czy w innym miejscu.

Gdzie najłatwiej dostać kartę prezentową Empik?

Najszybciej i najłatwiej kupisz bon do Empiku w sklepach sieci Żabka. Wystarczy poprosić w kasie o voucher, a następnie podać kwotę, którą chcesz zakodować na karcie prezentowej. Następnie zapłać w kasie gotówką lub kartą. Kasjer wygeneruje specjalny wydruk, który będzie zawierał unikalny kod upominkowy. Na tym samym wydruku znajdują się także informacje o tym, jak wykorzystać kod.

Kiedy już masz wydruk, możesz sprezentować go wybranej osobie lub na przykład zapisać kod prezentowy na okolicznościowej kartce. Możesz także przekazać kod drogą elektroniczną – podając ten unikalny numer osobie, która ma z niego skorzystać.

Bon upominkowy to doskonały sposób nie tylko na uniknięcie prezentowej wpadki, ale także na wręczenie miłej niespodzianki tym, z którymi nie możemy się spotkać osobiście.