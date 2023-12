Wtorek 5 grudnia 2023 Szef Nvidia spotkał się z premierem Japonii

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:10 Prezes i dyrektor generalny Nvidia, Jensen Huang odbył spotkanie z premierem Japonii Fumio Kishida. Obaj panowie rozmawiali na temat zwiększenia i/lub przyspieszenia dostaw do japońskich firm i japońskich centrów danych układów obliczeniowych przeznaczonych do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. Premier Japonii stwierdził, że chciałby zobaczyć większy wpływ produktów firmy Nvidia na japoński rynek sztucznej inteligencji, natomiast Jensen Huang miał zapewnić japońskiego premiera, że zamówienia z tego kraju otrzymają w Nvidia wysoki priorytet. Nie trudno ukryć, że Kraj kwitnącej wiśni pozostawał nieco na bocznym torze pod względem dostaw GPU A100 i H100.



Duże zamówienia na te układy obliczeniowe złożyły wcześniej m.in rządy Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a ponadto znaczną ilość A100 i H100 oraz stacji DGX A100 i DGX H100 wchłaniają amerykańskie firmy świadczące usługi w chmurze, jak. m.in. Microsoft, Amazon AWS, Meta, Apple, Twitter i wielu innych.



Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że japoński rząd polecił lokalnym producentom takim jak m.in. NEC i Sony opracowanie własnych krajowych GPU do akceleracji obliczeń związanych z uczeniem maszynowym i trenowania modeli sztucznej inteligencji. Nim to nastąpi dostawy GPU od NVidia lub AMD mogą być dla japońskiego rynku AI bezcenne.







