Wtorek 5 grudnia 2023 Intel krytykuje nazewnictwo procesorów AMD

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 16:29 Intel rozpoczął właśnie nową szeroko zakrojoną kampanię marketingową, w ramach której krytykuje nazewnictwo procesorów wprowadzone przez AMD począwszy od serii Ryzen 7000. Przypomnijmy, że oprócz całkiem nowych procesorów z rdzeniami ZEN 4, w ramach serii Ryzen 7000 sprzedawane są też starsze procesory z rdzeniami ZEN 3 lub ZEN 2 występujące po prostu pod zmienioną nazwą. Chociaż AMD przedstawiło schemat nazewnictwa pozwalający odróżnić procesory z różnymi generacjami rdzeni, to informacje te mogą nie być znane dla wszystkich klientów, a dodatkowo różnica w nazwie procesorów jest symboliczna - np. Ryzen 3 7320U to procesor z rdzeniami ZEN 2, a Ryzen 3 7340U to procesor z rdzeniami ZEN 4.



Właśnie do tej kwestii odnosi się Intel w swojej kampanii marketingowej, podając, że wybierając najnowszą serię procesorów Ryzen 7000 klienci mogą dostać nie najnowsze procesory z rdzeniami ZEN 4, ale znacznie starsze procesory z rdzeniami ZEN 2 z 2019 roku.



Innymi słowy według Intela klienci AMD mogą zostać nabici w przysłowiową butelkę, a najnowsza seria procesorów nie zawsze oznacza najnowsze procesory, a niekiedy procesory 4-letnie. Intel argumentuje dalej, że nazewnictwu procesorów AMD nie można po prostu ufać.



Krzemowy gigant podaje też, jak bardzo różni się wydajność jego procesora Core i3-1335U z rdzeniami Raptor Lake oraz wydawać by się mogło że najnowszego procesora AMD Ryzen 5 7520U, który jednak na 4-letnie rdzenie ZEN 2. W teście CrossMark jednostka Intela z najnowszej serii Core 13 generacji ma wypadać o 83 procent lepiej niż konkurencyjny procesor AMD pochodzący także z najnowszej serii.





W całej sprawie nie trudno przyznać racji Intelowi, że sposób nazywania procesorów przyjęty przez AMD, który pozwala umieszczać w najnowszej serii Ryen 7000 procesory ze starszymi rdzeniami obok najnowszych procesorów z rdzeniami ZEN 4 jest conajmniej nie właściwy i zdecydowanie może wprowadzać klientów w błąd.









