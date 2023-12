Wtorek 5 grudnia 2023 Pierwszy oficjalny tariler GTA VI, premiera gry dopiero w 2025 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Rockstar Games | 16:55 (1) Grand Theft Auto (GTA) to jedna z najpopularniejszych serii gier, jakie kiedykolwiek zostały stworzone. Jednak ostatnia z gier z tej serii - GTA V została wydane końcem lata 2013 roku i na ten moment jest to tytuł liczący już sobie prawie 9 lat. Od dłuższego czasu trwają już prace nad następną z gier z serii Grand Theft Auto, czyli po prostu GTA VI. Studio Rockstar Games opublikowało właśnie pierwszy trailer będący zapowiedzią GTA VI oraz przedstawiający wygląd oprawy graficznej gry. Na 1,5 minutowym nagraniu możemy się zobaczyć wiele scen, a jakość i styl grafiki bardzo przypomina Cyberpunk 2077.



Trailer został już obejrzany ponad 70 milionów razy w pierwsze kilkanaście godzin od jego publikacji, po pokazuje jak bardzo oczekiwanym przez graczy tytułem jest GTA VI.



Jednocześnie Studio Rockstar Games podało na swojej stronie informacje, która nieco studzi zapał - gra pojawi się dopiero w 2025 roku, i najpierw tylko w wersjach dla konsol PlayStation i Xbox, a dopiero później w wersji dla komputerów PC.













K O M E N T A R Z E

no tak (autor: pawel1207 | data: 5/12/23 | godz.: 17:24 )

wyglada ze bedzie to mocno postepowe i mocno poprawnie politycznie i mocno feministycznie na szczescie mi gta nie lezy pomimo iz gra mi sie podoba to gra sie w to slabo......



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.