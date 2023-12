Wtorek 5 grudnia 2023 Nvidia wprowadzi tańszy GeForce RTX 3050 z 6 GB pamięci

Autor: Zbyszek | źródło: ITHome | 22:53 Według informacji pochodzących od dystrybutorów kart graficznych Nvidia zaplanowała premierę nowej względnie taniej karty graficznej. Będzie to GeForce RTX 3050 w nowej wersji, z 6 GB pamięci. Karta ma kosztować pomiędzy 170 a 200 dolarów, czyli 50-80 dolarów mniej niż GeForce RTX 3050 8 GB (249 USD), i powinna zadebiutować w styczniu. Mniejsza pojemność pamięci to nie jedyna zmiana względem oryginalnego GeForce RTX 3050 8 GB - model z 6 GB pamięci otrzyma też mniej procesorów strumieniowych - 2048, zamiast 2560, a także niższe częstotliwości taktowania GPU. Wskaźnik TDP ma przy tym spaść ze 115W do mniej niż 100W.



GeForce RTX 3050 6 GB prawdopodobnie będzie konkurentem dla wycenionych na 199 dolarów kart Radeon RX 6500 XT. Tylko czy zakup takiej karty ma sens, jeśli wyceniony na 299 USD GeForce RTX 4060 będzie oferował ponad dwukrotnie większą wydajność ?



