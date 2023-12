Wtorek 5 grudnia 2023 LogoFAIL - nowa luka dotycząca bardzo wielu komputerów na świecie

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:31 Badacze cyberbezpieczeństwa z zespołu Binarly odkryli nową poważną lukę, która dotyczy bardzo wielu komputerów użytkowanych obecnie na świecie. Luka otrzymała nazwę LogoFAIL, i występuje w każdym komputerze i laptopie, które podczas procesu uruchamiania wyświetlają jakiś logotyp na ekranie UEFI, np. logo producenta płyty głównej, logo producenta laptopa. Okazuje się, że wykorzystując pewien zestaw sztuczek logotyp ten można podmienić, wstawiając w jego miejsce odpowiednio przygotowany złośliwy kod, który zostanie pobrany z niepodpisanych sekcji aktualizacji oprogramowania sprzętowego i uruchomiony zamiast logotypu.



Tym samym LogoFAIL umożliwia atakującym ominięcie kluczowych zabezpieczeń, takich jak UEFI Secure Boot. Luka jest całkowicie niezależna od systemu operacyjnego, i nie ma znaczenia czy urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Windows czy Linux, ani też jaka jest to wersja Windows lub Linux.





Według badaczy z zespołu Binarly na ten moment wolne od luki LogoFAIL są tylko te komputery, które nie pozwalają na wyświetlanie żadnego logotypu w UEFI podczas procesu uruchamiania. Są to m.in komputery Apple, a także część firmowych komputerów marki Dell. W pozostałym przypadku producenci laptopów i komputerów OEM będą musieli wydać aktualizacje BIOS dezaktywujące wyświetlanie logotypu na ekranie startowym UEFI.



W przypadku samodzielnie montowanych komputerów nie wiadomo jeszcze, czy ręczne wyłączenie w ustawieniach UEFI wyświetlania logo producenta płyty głównej czyni komputer odpornym na lukę LogoFAIL (o ile w opcjach UEFI danej płyty jest możliwość wyłączenia logo). Luka wciąż jest badana i należy oczekiwać że po publikacji pierwszych informacji o niej do jej analizy przystąpią kolejni eksperci z cyberbezpieczeństwa.









