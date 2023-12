Piątek 8 grudnia 2023 Linux dostanie własny Blue Screen

Autor: Zbyszek | źródło: Phoronix | 17:21 Jak informuje specjalizujący się w tematyce systemów Linux Phoronix, w nowej wersji pakietów oprogramowania systemd pojawiła sie nowa funkcja systemd-bsod. Ma być ona wykorzystywana jako narzędzie diagnostyczne do rejestrowania błędów po wystąpieniu awarii systemu. Pakiet systemd jest podstawową częścią większości dystrybucji Linuksa, w tym Ubuntu, Fedora, Debian i Red Hat. Znaczy to tyle, że w przyszłym roku wiele dystrybucji systemów Linux otrzyma własny tzw. niebieski ekran śmierci - Blue Screen of Death. Według Phoronix będzie on spełniał taką samą funkcję jak niebieski ekran wyświetlany od lat przez systemy Windows w momencie ich awarii.



Wygląd linuksowej edycji ekranu bsod nie jest jeszcze znany, i prawdopodobnie będzie też się różnił w zależności od konkretnej dystrybucji.



