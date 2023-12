Piątek 8 grudnia 2023 GeForce RTX 4090 D, czyli wersja Dragon na rynek chiński

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 17:54 Jak już informowaliśmy wprowadzone przez USA nowe zaostrzone restrykcje eksportu technologii do Chin objęły też karty graficzne Nvidia GeForce RTX 4090. Począwszy od 16 listopada nie są one już dostarczane na rynek chiński, a Nvidia zajęła się przygotowaniem dla Chin kart GeForce RTX 4090 D, które będą miać niższą wydajność niż oryginalny GeForce RTX 4090, dzięki czemu ich sprzedaż będzie możliwa na tamtejszym rynku. Teraz poznaliśmy już częściową specyfikację nowych kart. Dopisek D wywodzi się od słowa Dragon (smok), a GeForce RTX 4090 w tej edycji ma mieć mniej procesorów strumieniowych.



Karta będzie też mieć niższy wskaźnik TDP (425W zamiast 450W) oraz zablokowaną możliwość podkręcania. Bez zmian pozostanie pojemności i przepustowość pamięci (24 GB GDDR6X, 1008 GB/s), maksymalne taktowanie Turbo chipu AD102 (2520 MHz), natomiast jego taktowanie bazowe wzrośnie z 2235 MHz do 2280 MHz. Debiut GeForce RTX 4090 Dragon Edition zaplanowano w Chinach na styczeń przyszłego roku.



