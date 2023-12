Internet domowy musi radzić sobie z transferem znacznie większej ilości danych niż ten w telefonie. Jest tak między innymi dlatego, że korzysta się z niego zwykle co najmniej kilka osób oraz sporo różnych urządzeń. I to nie tylko tak oczywistych, jak smartfony, komputery czy tablety, ale również wszelkie sprzęty i gadżety tworzące smart dom: inteligentne czajniki, pralki, wiatraki, a nawet ładowarki, żarówki, okapy czy rolety. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej internetu, by stwierdzić, jakie ma się potrzeby względem transferu i jaki internet domowy wybrać.









Co zużywa najwięcej internetu? Wybierając internet do domu, dobrze jest określić swoje potrzeby względem transferu danych. To, ile tak naprawdę ich potrzebujesz i jaka prędkość będzie odpowiednia, zależy od tego, w jaki sposób korzystasz z sieci. Czy internet jest Ci potrzebny tylko do przeglądania stron, a może również do oglądania seriali? Zostaje obciążony przez kilka podstawowych urządzeń, czy po ich zliczeniu okaże się, że wręcz kilkanaście – lub parę, ale korzystających bardzo intensywnie? Zużycie internetu może być różne w zależności od tego, czego używasz, na jakich ustawieniach (np. oglądanie filmów w UHD) i jak długo. Najwięcej internetu spośród popularnych aktywności online wykorzystują:

Pobieranie filmów w wysokiej jakości – ściągnięcie zaledwie jednego, który trwa około 2 godzin, może zużyć nawet 6 GB.

– ściągnięcie zaledwie jednego, który trwa około 2 godzin, może zużyć nawet 6 GB. Obejrzenie 2-godzinnego filmu w jakości HD w serwisie VoD – pobierze średnio 6 GB danych.

– pobierze średnio 6 GB danych. Oglądanie krótkich filmów, teledysków i animacji w serwisach internetowych – ok. 500 MB w ciągu 1 godziny.

– ok. 500 MB w ciągu 1 godziny. Granie online – w zależności od gry, od 30 MB do 300 MB w ciągu 1 h.

– w zależności od gry, od 30 MB do 300 MB w ciągu 1 h. Pobieranie gier na dysk – od kilku do nawet 200 GB, zależnie od tytułu.

– od kilku do nawet 200 GB, zależnie od tytułu. Rozmowa przez wideo-komunikatory – średnio 0,5 GB w ciągu godziny. Nieco mniej internetu podczas godziny korzystania zużywają: Social media – to nawet 200 MB, choć wiele uzależnia to, czy głównie wysyłasz wiadomości, czy raczej oglądasz krótkie filmiki, wysyłasz stories lub dzielisz się zdjęciami.

– to nawet 200 MB, choć wiele uzależnia to, czy głównie wysyłasz wiadomości, czy raczej oglądasz krótkie filmiki, wysyłasz stories lub dzielisz się zdjęciami.

Radia internetowe – ok. 50 MB.

– ok. 50 MB. Słuchanie muzyki w popularnych aplikacjach – podobnie jak w przypadku radia – ok. 50 MB.

– podobnie jak w przypadku radia – ok. 50 MB. Odwiedzanie stron internetowych – ok. 8 MB, ale wiele zależy od poziomu skomplikowania szaty graficznej, ilości wyświetlanych zdjęć czy filmików etc.

Nielimitowany internet do domu Ilość wykorzystywanych danych jest uzależniona od użytkownika. Oczywiste jest, że grając online przez 10h zużyjesz więcej GB, niż w trakcie grania przez godzinę lub kilkugodzinnego pisania bloga. Najlepszym wyborem, jeśli chodzi o zapewnienie sobie bezpiecznej ilości internetu w domu, szczególnie w przypadku kilku domowników i wielu różnych sprzętów, jest światłowodowy internet stacjonarny. Zapewnia on nielimitowaną liczbę gigabajtów do wykorzystania w danych okresie rozliczeniowym, a także bardzo szybkie, stabilne łącze, na dodatek odporne na trudne warunki pogodowe. Dzięki niemu nie musisz się zastanawiać, co zużywa najwięcej internetu. Po prostu korzystasz tyle, ile potrzebujesz – swobodnie pobierasz gry i filmy, scrollujesz social media, prowadzisz streamy na żywo i wiele więcej. Sprawdź superszybki, niezawodny internet domowy w Orange bez limitu ilości danych i wybierz opcję światłowodu dostosowaną do swoich potrzeb. Do wyboru masz aż trzy prędkości: 300 Mb/s, 600 Mb/s oraz 1 GB/s. O tym, którą z nich najlepiej będzie wybrać, decyduje intensywność korzystania z sieci w Twoim domu. Ujmując najprościej: im wyższa prędkość internetu, tym sprawniej pobierze film czy gra online będzie „chodziła” płynniej.

Internet domowy Orange to łatwy sposób na wyższy poziom rozrywki, edukacji i pracy w Twoim domu!