144-rdzeniowy Intel Xeon Sierra Forest rozczarowuje wydajnością

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 15:25 (1) Intel od dłuższego czasu nie może już nadążyć za tym, jak dużo rdzeni i jak wysoką wydajność wielowątkową oferują procesory AMD EPYC. Obecnie najbardziej zaawansowany Xeon posiada 60 rdzeni, a AMD EPYC 4. generacji występuje w wersjach z 96 lub 128 rdzeniami. W efekcie krzemowy gigant postanowił opracować procesory Xeon zbudowane wyłącznie z efektywnych rdzeni Crestmont, będących ulepszonymi wersjami efektywnych rdzeni Gracemont, jakie są stosowane w procesorach Core 12. i 13. generacji. Tak powstały Xeony o nazwie kodowej Sierra Forest, mające w zależności od wersji do 144 lub do 288 efektywnych rdzeni, które trafią na rynek w połowie 2024 roku.



Tymczasem w sieci pojawił się wynik testu 144 rdzeniowej wersji nowego Xeona, i okazuje się, że Sierra Forest rozczarowuje swoją wydajnością. W benchmarku Geekbench 6 procesor uzyskał wynik jednowątkowy 855 punktów, i wynik wielowątkowy 7770 punktów.



Dla porównania serwerowy AMD EPYC 4. generacji (Bergamo) ze 128 rdzeniami ZEN 4c uzyskał wynik jednowątkowy 1597 punktów, i wynik wielowątkowy 16455 punktów. Tym samym jednostka AMD, wyposażona w kompaktowe rdzenie ZEN 4c uzyskuje w Geekbench 6 o ponad 90 procent wyższy wynik jednowątkowy i ponad dwukrotnie wyższy wynik wielowątkowy. Znaczy to tyle, że nawet 288 rdzeniowa wersja Xeonów Sierra Forest nie zaoferuje w tym teście wydajności wielowątkowej tak dobrej jak 128-rdzeniowy EPYC 4. generacji (Bergamo), a do tego wydajność pojedynczego rdzenia Xeonów Sierra Forest będzie o około połowę niższa.





Oczywiście należy poczekać na wyniki testów w różnych rzeczywistych zastosowaniach, ale rezultat uzyskany w Geekbench nie napawa optymizmem. Tym bardziej, że krótko po premierze Xeonów Sierra Forest AMD wprowadzi procesory EPYC 5. generacji, wyposażone prawdopodobnie w 192 rdzenie ZEN 5c.







