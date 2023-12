Środa 13 grudnia 2023 Pierwsze informacje o specyfikacji PlayStation 5 Pro

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:07 Nie tak dawno firma Sony wprowadziła do sprzedaży nowe, odświeżone wersje swoich konsol PlayStation 5 - mające obudowy o wymiarach zmniejszonych o około 30 procent, i wyposażone w procesor Oberon wytwarzany w litografii 5nm, zamiast 6nm jak w starszym modelu. Tym samym nieformalnie zadebiutowała konsola PlayStation 5 Slim, a w przygotowaniu jest też model PlayStation 5 Pro. W sieci właśnie pojawiły się nowe informacje, według których produkcja PS5 Pro rozpocznie się za około 2 kwartały, a debiut urządzeń powinien nastąpić na przełomie lata i jesieni 2024 roku. Konsole PlayStation 5 Pro otrzymają procesor wytwarzany w litografii N4P (4nm drugiej generacji) ze znacznie mocniejszym GPU.



Co ciekawe Sony miało zdecydować się na pozostawienie rdzeni CPU z architekturą ZEN 2, ale dzięki litografii 4nm ich taktowanie zostanie zwiększone z 3,5 GHz do 4,4 GHz. Zintegrowany układ graficzny będzie oparty o architekturę RDNA 3 i wyposażony w 60 bloków CU (3840 procesorów strumieniowych) i będzie współpracował z 16 GB pamięci GDDR6 o szybkości 18 Gbps (przepustowość 576 GB/s).



Dla porównania GPU obecnych wersji PlayStation 5 bazuje na architekturze RDNA 2, ma 36 bloków CU (2304 procesorów strumieniowych) i 16 GB pamięci GDDR6 14 Gbps (przepustowość 448 GB/s).



