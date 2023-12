字oda 13 grudnia 2023 Koniec produkcji kart GeForce GTX serii 1660, 1650 i 1630

Autor: Zbyszek | 廝鏚這: VideoCardz | 16:24 Nvidia zdecydowa豉 o zako鎍zeniu produkcji kart GeForce GTX serii 16x0. Dotyczy to modeli kart GeForce GTX 1630, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1650 Super, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1660 Super i GeForce GTX 1660 Ti. Karty te zadebiutowa造 na rynku w wi瘯szo軼i w 1. po這wie 2019 roku, zosta造 oparte o architektur Turing pozbawion jednostek Tensor i RT, i zast徙i造 starsze modele kart GeForce GTX 1050 / 1050 Ti oraz GeForce GTX 1060. Wszystkie 6 modeli tych kart bazuje na 12nm uk豉dach krzemowych TU116 (do 1536 rdzeni CUDA i 192-bitowy interfejs pami璚i) lub TU117 (do 869 procesor闚 strumieniowych i 128-bitowy interfejs pami璚i).



Karty GeForce GTX serii 16x0 powinny zosta wyprzedane ze sklep闚 w wi瘯szo軼i do ko鎍a 1. kwarta逝 przysz貫go roku, po czym nie b璠 ju d逝瞠j dost瘼ne. Aby cz窷ciowo zape軟i luk po wycofanych kartach w styczniu zadebiutowa ma GeForce RTX 3050 6 GB, b璠帷y wolniejsz i ta雟z wersj GeForce RTX 3050 8 GB. Nowa karta powinna zaoferowa wydajno嗆 zbli穎n do GeForce RTX 1650 Super, i ma kosztowa mniej ni 200 dolar闚.



