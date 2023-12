Środa 13 grudnia 2023 Premiera procesorów Core Ultra 14. generacji i Xeon Scalable 5. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 16:51 < Intel zorganizował wydarzenie o nazwie "AI Everywhere", podczas którego ogłosił premierę dwóch nowych serii procesorów. Dla cienkich i lekkich komputerów przenośnych zadebiutowały procesory Core 14. generacji (nazwa kodowa Meteor Lake), będące pierwszymi konsumenckimi procesorami Intela zbudowanymi z tzw. chipletów, a także pierwszymi procesorami, których układy krzemowe powstają w litografii Intel 4 lub TSMC 5nm. Nowe procesory mają do 6 wydajnych rdzenie Redwood Cove i do 10 efektywnych rdzeni Crestmont, zintegrowany układ graficzny ze znaną z kart ARC architekturą XE-LPG i maksymalnie 128 jednostkami EU, oraz dedykowaną jednostkę NPU (Neural Processing Unit) do wykonywania obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.



Pod względem budowy fizycznej Core 14. generacji "Meteor Lake" składają się z pięciu układów scalonych - układu krzemowego z rdzeniami x86, układu krzemowego ze zintegrowaną grafiką, układy krzemowego z interfejsami I/0, oraz układu krzemowego SOC który zawiera niezbędne kontrolery, interfejsy łączące pozostałe rdzenie ze sobą, kontrolery pamięci DRAM i magistrali PCI-Express, jednostkę NPU oraz dwa efektywne rdzenie Crestmont.



Procesory Core 14. generacji "Meteor Lake" oferowane są w dwóch wersjach: H ze wskaźnikiem TDP 45W lub 28W (PL2 do 115W), oraz U ze wskaźnikiem TDP 15W (PL2 57W).



Z dopiskiem "H" oferowane jest pięć modeli procesorów: Core Ultra 9 185H, Core Ultra 7 165H, Core Ultra 7 155H (6 wydajnych + 10 efektywnych rdzeni, łącznie 22 wątki, IGP ze 128 jednostkami EU) oraz Core Ultra 5 135H i Core Ultra 5 125H (4 wydajne + 10 efektywnych rdzeni, łącznie 18 wątków, IGP ze 112 jednostkami EU).



Wersje "U" występują w postaci sześciu różnych modeli procesorów: Core Ultra 7 165U, Core Ultra 7 164U, Core Ultra 7 155U oraz Core Ultra 5 135U, Core Ultra 5 134U i Core Ultra 5 125U. Cała szóstka ma identyczną liczbę rdzeni (2 wydajne i 8+2 efektywne rdzenie, łącznie 14 wątków), taki sam IGP z 64 jednostkami EU, i różni się wyłącznie częstotliwościami taktowania CPU i IGP. Spośród tej szóstki dwa procesory - Core Ultra 7 164U i Core Ultra 5 134U to wersje o wskaźniku TDP 9W (PL2 30W), które pojawią się w 1. kwartale 2024 roku.



Pierwsze laptopy z procesorami Core 14. generacji "Meteor Lake" powinny pojawić się w sprzedaży jeszcze w tym roku, a według Intela łącznie w ciągu najbliższych kilku miesięcy zadebiutuje około 230 modeli laptopów z tymi procesorami.





Oprócz tego Intel ogłosił premierę procesorów Xeon Scalable 5. generacji (Emerald Rapids), będących zasadniczo ulepszonymi wersjami procesorów Xeon Scalable 4. generacji (Sapphire Rapids). Nowe Xeony pasują do tej samej podstawki LGA 4677 i nadal są wytwarzane w litografii Intel 7. Od Xeonów Scalable 4. generacji różnią się jednak budową - zamiast czterech ukladów krzemowych posiadają dwa większe układy krzemowe, każdy zawierający po 33 rdzenie Raptor Cove.



Zastosowane rdzenie Raptor Cove mają taki sam wskaźnik IPC jak Golden Cove, ale uzyskują wyższe częstotliwości taktowania (podobnie jak Core 13. generacji na tle Core 12. generacji). Ponadto Xeony Xeony Scalable 5. generacji mają znacznie powiększoną pamięć podręczną L3 - każdy rdzeń Raptor Cove dysponuje 5MB cache L3, zamiast tylko 1,875 MB jak w Xeonach Sapphire Rapids. Przekłada się to łącznie na 330 MB pamięci L3 na cały procesor.



Kilka dodatkowych rdzeni, nieco wyższe częstotliwości taktowania oraz prawie 3-krotnie powiększona pamięć L3 powodują według Intela, że flagowy Xeony Scalable 5. generacji z 66 rdzeniami oferuje przeciętnie o 21 procent wyższą wydajność i o 36 procent wyższy wskaźnik wydajności na wat, w porównaniu do najbardziej wydajnego 60 rdzeniowego Xeona 4. generacji z serii Sapphire Rapids. W Xeonach Scalable 5. generacji zastosowano też dedykowane jednostki NPU (Neural Processing Unit) do wykonywania obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, dzięki czemu w tych zastosowaniach ich wydajność ma być o kilkadziesiąt procent wyższa niż poprzednich Xeonów Scalable 4. generacji.





Xeony Scalable 5. generacji są już dostarczane do producentów serwerów, pierwsze serwery z nimi powinny pojawić się w ofercie producentów jeszcze w tym roku.

















