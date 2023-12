Środa 13 grudnia 2023 Przegląd pamięci Patriot 16GB (2x8GB) 3733MHz CL17 Viper Steel

Autor: Adam | 13:16 Patriot, znany producent komponentów komputerowych w swojej ofercie posiada model 16GB (2x8GB) 3733MHz CL17 Viper Steel. Jednym z ważniejszych czynników, które z pewnością przyciągną uwagę potencjalnych nabywców, jest wysoka częstotliwość pracy tych pamięci - 3733MHz. W praktyce oznacza to dynamiczne i responsywne działanie systemu. Testując je zarówno w grach, jak i przy bardziej wymagających zadaniach, zauważyliśmy wyraźną poprawę wydajności w porównaniu do standardowych modułów o niższych częstotliwościach.



Latencja CL17 przyczynia się do szybkiego dostępu do danych, co jest kluczowe dla płynnego działania systemu. W czasie testów nie zauważyliśmy żadnych spadków wydajności, nawet przy równoczesnym uruchamianiu wielu aplikacji.



Viper Steel prezentuje się elegancko i nowocześnie. Charakterystyczna stalowa obudowa modułów nadaje im surowy, industrialny wygląd, który przypadnie do gustu entuzjastom komputerów gamingowych. Radiator, pomijając walory estetyczne, pełni również praktyczną funkcję utrzymywania temperatury na akceptowalnym poziomie podczas intensywnego obciążenia. W zestawie z pamięciami znajdziemy także naklejkę firmową, może ktoś z niej zrobi użytek i ozdobi swoją obudowę.











Podczas wielogodzinnych testów nie napotkaliśmy żadnych problemów związanych z niestabilnością systemu. Patriot Viper Steel działał sprawnie zarówno na platformach Intel, jak i AMD. Kompatybilność z różnymi konfiguracjami sprzętowymi sprawia, że te pamięci są wszechstronne i mogą być używane w różnych zestawach.



Dla entuzjastów podkręcania, Viper Steel oferuje pewne możliwości. Testując je z różnymi ustawieniami, udało nam się uzyskać dodatkowe prędkości bez utraty stabilności. Jednak warto zaznaczyć, że doświadczenia z overclockingiem mogą się różnić w zależności od konkretnej platformy.



Pod względem ceny, Patriot Viper Steel może wydawać się nieco droższy niż niektóre konkurencyjne opcje o podobnych parametrach. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę jakość wykonania, wydajność i potencjał do podkręcania, cena ta może być uzasadniona dla osób poszukujących solidnych komponentów o wyższej półce. Obecnie (grudzień 2023) za zestaw pamięci Patriot 16GB (2x8GB) 3733MHz CL17 Viper Steel należy wyłożyć kwotę około 215zł.



Patriot 16GB (2x8GB) 3733MHz CL17 Viper Steel to solidny wybór dla entuzjastów, graczy i osób zajmujących się edycją multimediów. Wydajność, stabilność i nowoczesny design sprawiają, że te pamięci są godne uwagi. Pomimo pewnej przewagi cenowej, są one inwestycją w wysoką jakość, która może znacząco poprawić doświadczenia z użytkowania komputera.



