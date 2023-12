Wtorek 19 grudnia 2023 GeForce RTX 4000 w wersjach Super: daty premier rynkowych

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:58 Jak już wiemy w styczniu zadebiutować mają trzy nowe karty graficzne od Nvidia: GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super i GeForce RTX 4080 Super, które odświeżą ofertę Nvidia w górnej półce po już blisko rocznej obecności w sklepach dotychczasowych kart RTX 4070, 4070 Ti i 4080. Teraz wiemy już kiedy nowe karty zostaną oficjalnie zaprezentowane, a także kiedy trafią do sprzedaży w sklepach. Cała trójka zostanie oficjalnie zaprezentowana we wtorek 8 stycznia, o godzinie 18 czasu polskiego. Jako pierwszy do sprzedaży trafi GeForce RTX 4070 Super - nowa karta zamelduje się w sklepach 17 stycznia, a dzień wcześniej będą mogły być publikowane jej recenzje.



GeForce RTX 4070 Ti Super trafi do sprzedaży 24 stycznia, a GeForce RTX 4080 Super tydzień później - 31 stycznia. Także w przypadku tych dwóch kart recenzje i testy pojawią się dzień przed rozpoczęciem sprzedaży.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.