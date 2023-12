Wtorek 19 grudnia 2023 Nowy zasilacz FSP Cannon Pro o mocy 2500W

Autor: Zbyszek | źródło: GeekNetIC | 16:12 Do tej pory moc najdroższych i najbardziej zaawansowanych zasilaczy komputerowych typu ATX sięgała 1700W lub 1800W - zasilacz o mocy 1700W oferuje Enermax, natomiast w asortymencie firmy Qoltec jest zasilacz o mocy 1800W. Konkurentów postanowiła przebić firma FSP, która wkrótce wprowadzi do sprzedaży zasilacz komputerowy o mocy 2500W. Zasilacz nosi nazwę Cannon Pro, jest zgody ze standardem 80+ Titanium, i oferuje dużą liczbę złącz. Poza typowym 20+4 pinowym złączem dla płyty głównej, Cannon Pro ma też trzy złącza 4+4 pin do zasilania procesora, 14 złączy SATA i 6 molex, a do zasilania kart graficznych oferuje trzy przewody 6+2 pin oraz aż cztery PCIe 12V 2x6, czyli 16-pinowe złącza 12VHPWR v2.0 mogące dostarczać do 600W mocy.



Zasilacz jest zgodny z normami ATX 3.1 i EPS12 v 2.92, ma modularne okablowanie, komplet zabezpiczeń, a za jego chłodzenie odpowiada wentylator o średnicy 135mm i zmiennej prędkości obrotowej. Zasilacz ma trafić do sprzedaży na początku 2024 roku -cena nie jest jeszcze znana.







