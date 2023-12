Wtorek 19 grudnia 2023 EPYC 5. generacji zaoferują 128 rdzeni ZEN 5 lub 192 rdzenie ZEN 5c

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:26 W 2024 roku AMD zaoferuje kolejną generację swoich procesorów serwerowych EPYC. Będą to procesory wyposażone w rdzenie ZEN 5 lub ZEN 5c i zgodne z tą samą podstawką Socket SP5 (6096 pinów) jak obecne procesory EPYC 4. generacji (Genoa). W sieci właśnie pojawiło się zdjęcie gotowych próbek inżynierskich tych procesorów, oraz informacje na temat zastosowanej litografii i liczbie rdzeni. Procesory EPYC 5. generacji mają otrzymać ulepszony chiplet I/O, który będzie obsługiwał do 16 bloków CCX (Core Complex Die) z rdzeniami ZEN 5 lub ZEN 5c. Będzie on otoczony ośmioma chipletami CCD zawierającymi po 16 rdzeni ZEN 5 (dwa CCX, każdy po 8 rdzeni), lub sześcioma chipletami zawierającymi po 32 rdzenie ZEN 5c (dwa CCX, każdy po 16 rdzeni).



Łącznie procesory EPYC 5. generacji zaoferują do 128 rdzeni ZEN 5 i łącznie 512 MB pamięci L3 (bez 3D V-Cache) lub do 192 rdzeni ZEN 5c i 384 MB pamięci L3 (bez 3D V-Cache).



Chiplety CCD z rdzeniami będą wytwarzane w litografii TSMC 4nm drugiej generacji (proces N4P), która oferuje o 22 procent wyższą efektywność energetyczną i 6 procent większą gęstość upakowania tranzystorów względem bazowej litografii 5nm (N5) używanej do produkcji chipletów z rdzeniami ZEN 4. Zagadką pozostaje, dlaczego AMD nie zdecydowało się skorzystać z całkiem nowej litografii 3nm.







