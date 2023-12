Kupujesz laptop w prezencie na Święta? Zaufaj ekspertom

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie czas kupowania prezentów. Wiele osób decyduje się w tym okresie na zakup sprzętu elektronicznego. Komputery, laptopy, tablety, telefony, smartwatche i inne akcesoria elektroniczne biją rekordy popularności. Co zrobić, aby dokonać dobrego zakupu, nie przepłacić i mieć pewność, że obdarowana osoba będzie zadowolona z kupionego sprzętu? Warto postawić na ekspertów, sprawdzony sklep i profesjonalne doradztwo.









Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się: dlaczego warto wybrać sprawdzony sklep do zakupu laptopa i innych akcesoriów

czym wyróżnia się sklep 1.pl

na co zwrócić uwagę przy zakupie sprzętu elektronicznego przez Internet Zakup sprzętu elektronicznego to często spory wydatek, dlatego powinniśmy dwa razy zastanowić się przed ich wydaniem. Co zrobić, aby być w pełni zadowolonym z zakupionego prezentu? Warto przede wszystkim zaufać sprawdzonym sklepom i radom profesjonalistów.

Dlaczego warto skorzystać z usług sprawdzonego sklepu internetowego?

Korzystając ze sprawdzonych sklepów internetowych, takich jak np. 1.pl mamy pewność, że nasze zamówienie zostanie prawidłowo obsłużone. Takie sklepy posiadają sprawdzony sprzęt znanych producentów, z pewnego źródła i w najlepszym stanie. W dodatku do wyboru mamy bardzo szeroki asortyment i z łatwością wybierzemy coś dla siebie. Kolejną kwestią jest realizacja zamówienia. Kupując nasz sprzęt w renomowanym sklepie zapewniamy sobie prawidłowe zapakowanie i wysłanie towaru, a często także ekspresową dostawę wprost pod nasze drzwi. W mało znanych sklepach, kuszących swoich klientów atrakcyjną ceną możemy trafić na sprzęt używany, powystawowy lub poserwisowy, a dostawa może trwać dłużej. Może zdarzyć się nawet sytuacja, że będzie to sprzęt sprowadzany z Azji i dotrze do nas długo po świętach, a my zostaniemy bez prezentu. Osobną sprawą jest późniejszy serwis, reklamacje i zwroty. W przypadku anonimowych sklepów możemy mieć problemy ze zwróceniem naszego sprzętu lub otrzymaniem satysfakcjonującej nas naprawy. Profesjonalne sklepy internetowe oferują własny serwis lub serwis producenta, a często nawet gwarancję door to door. Dzięki temu w razie ewentualnych problemów z zakupionym sprzętem nie jesteśmy pozostawieni samemu sobie.

Ostatnim, ale równie ważnym aspektem jest wsparcie klienta podczas zakupu. Jeżeli nie wiemy jaki sprzęt będzie dla nas odpowiedni, z łatwością możemy napisać do doradcy w sklepie, za pomocą maila lub czatu online. Możemy również zadzwonić w godzinach otwarcia sklepu do konsultanta i rozwiać nasze wątpliwości. W przypadku mało znanych sklepów nie możemy liczyć na nic takiego. Czym wyróżnia się sklep internetowy 1.pl?

Sklep internetowy 1.pl to eksperci w świecie notebooków. To nowo otwarty sklep należący do Action S.A., które od 30 lat działa w branży elektroniki. Znajdziemy tutaj najlepsze notebooki na rynku, dzięki współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Lenovo, Dell, HP, MSI i Asus. Poza świetnym sprzętem 1.pl oferuje również szereg innych korzyści. Wśród nich są: dodatkowy miesiąc gwarancji na notebooka, 1 dzień więcej na zwrot produktu oraz ekspresową dostawę w ciągu 24 godzin, w przypadku złożenia i opłacenia zamówienia do godziny 14:00. 1.pl stawia również na dostępność i profesjonalną obsługę klienta. Live chat umożliwia bezpośredni kontakt z ekspertami, którzy odpowiedzą na pytania i udzielą wsparcia. To wszystko sprawia, że szukając notebooka na prezent warto skorzystać z bogatej i profesjonalnej oferty sklepu 1.pl. Dzięki temu mamy gwarancję, że nasz sprzęt zostanie dostarczony w idealnym stanie, w ekspresowym tempie, a my i nasi najbliżsi będą zadowoleni z zakupu i prezentu.







Źródło zdjęcia: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license