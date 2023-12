Wtorek 19 grudnia 2023 Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G i 8500G - znamy ceny

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 22:02 Jak już wiemy w styczniu AMD wprowadzi do sprzedaży cztery nowe procesory dla swojej platformy AM5. Będą to procesory monolityczne (tzw. APU) oparte o układy krzemowe o nazwach kodowych Phoenix i Phoenix 2, stosowane dotychczas w laptopowych wersjach tych procesorów. Zadebiutować mają Ryzen 7 8700G (8 rdzeni ZEN 4, grafika Radeon 780M z 12 blokami CU), Ryzen 5 8600G (6 rdzeni ZEN 4, grafika Radeon 760M z 8 blokami CU), oraz Ryzen 5 8500G (dwa rdzenie ZEN 4 + cztery rdzenie ZEN 4c) i Ryzen 3 8300G (dwa rdzenie ZEN 4 i dwa ZEN 4c), obydwa wyposażone w IGP Radeon 740M z 4 blokami CU.



Znamy już ceny większości z tych procesorów - Ryzen 7 8700G kosztować ma 339 USD, a Ryzen 5 8600G będzie wyceniony na 239 USD. W obu przypadkach są to ceny wyższe o 10 dolarów od procesorów Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600, mających również 8 lub 6 rdzeni ZEN 4, lecz słabszy zintegrowany układ graficzny.



Atrakcyjnej cenowo prezentował będzie się Ryzen 5 8500G, którego cena ma wynosić 189 USD. W przypadku procesora Ryzen 3 8300G jego cena nie została jeszcze ustalona, ale w zasadzie pewne jest, że nie przekroczy 150 USD.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.