Wtorek 19 grudnia 2023 Sprzeczka między prezesem Intela a wiceprezesem Nvidia na temat AI

Autor: Zbyszek | źródło: X.com / Twitter | 22:33 Pat Gelsinger, od prawie 3 lat będący prezesem i dyrektorem generalnym Intela znany jest ze śmiałych, nieco kontrowersyjnych lub też przesadnie optymistycznych wypowiedzi. W jednej z nich, na początku 2022 roku stwierdził na przykład, że Intel ogląda już AMD we wstecznym lusterku, i na rynku konsumenckim AMD już nigdy nie zdoła ponownie wyprzedzić Intela. Kilka miesięcy później w innym z wywiadów stwierdził, że konkurencja między Xeonem a procesorami EPYC od AMD to jak walka odbywająca się w budce telefonicznej - ponieważ tylko na niewielkiej części rynku EPYC staje do walki z Xeonami. Odpowiedział mu wówczas były manager firmy Dell, stwierdzając, że siła obecnych procesorów Xeon jest taka, jakby chciały one walczyć nożem podczas strzelaniny.



Teraz szef Intela wywołał wydaje się że jeszcze większą kontrowersję. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez uczelnię MIT, w dyskusji poświęconej dominacji Nvidia na rynku układów obliczeniowych dla tzw. sztucznej inteligencji Pat Gelsinger stwierdził, że Nvidia zawdzięcza tę pozycję tylko dzięki niesamowitemu szczęściu.



Z jego zdaniem nie zgadza się jednak wiele osób, które negują lub wręcz wyśmiewają słowa prezesa Intela na przykład w mediach społecznościowych. Zareagował na nie np. Bryan Catanzaro, obecnie młodszy wiceprezes Nvidia, w przeszłości ceniony inżynier Nvidia, a wcześniej inżynier Intela.



Stwierdził on, że będąc inżynierem Intela pracował od 2007 roku nad projektem Larrabee, czyli GPU przeznaczonego do specyficznych obliczeń. Nvidia swoje prace nad wykorzystaniem GPU do takich obliczeń rozpoczęła w 2008 roku, więc obaj producenci zarówno Intel jak i Nvidia mieli podobną ilość czasu do osiągnięcia dominacji na rynku układów obliczeniowych dla tzw. sztucznej inteligencji. Wiceprezes Nvidia stwierdził na koniec, że Nvidia zawdzięcza swoją pozycję na tym rynku wyłącznie wizją oraz determinacją jej wdrożenia, a obu tych rzeczy zwyczajnie zabrakło Intelowi.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.