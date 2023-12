Czwartek 28 grudnia 2023 AMD ma planować debiut trzech nowych Radeonów z serii RX 7000.

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 20:11 Z najnowszych informacji wynika, że AMD planuje w najbliższym czasie debiut trzech nowych kart graficznych obecnej generacji należących do serii Radeon RX 7000. Podczas gdy Nvidia planuje odświeżyć ofertę kart graficznych w górym segmencie cenowym. (wydając GeForce RTX 4070, 4070 Ti i 4080 w wersjach Super), nowe karty graficzne od AMD trafią do średniego segmentu cenowego. Pojawić mają się karty Radeon RX 7600 XT oraz Radeon RX 7700, które wypełnią znaczą lukę wydajności i ceny jaka obecnie występuje pomiędzy kartami Radeon RX 7600 i Radeon RX 7700 XT. Trzecią z nowości będzie natomiast Radeon RX 7800, plasowany pomiędzy modele Radeon RX 7700 XT i Radeon RX 7800 XT.



Model ten zaoferuje prawdopodobnie wydajność porównywalną lub nieco wyższą niż Radeon RX 7700 XT, ale w odróżnieniu od niego Radeon RX 7800 ma dysponować 16 GB pamięci, przez co może być bardziej przyszłościowym zakupem.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.