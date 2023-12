Czwartek 28 grudnia 2023 Specyfikacja kart GeForce RTX 4070, 4070 Ti i 4080 w wersjach Super

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:59 W styczniu zadebiutują trzy nowe karty graficzne od Nvidia: GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super i GeForce RTX 4080 Super, które odświeżą ofertę Nvidia w górnej półce cenowej. Teraz poznaliśmy już bardziej dokładną specyfikację nowych kart. Najdroższa z nich, GeForce RTX 4080 Super otrzyma chip AD103 w pełnej wersji z aktywnymi wszystkimi 10240 rdzeniami CUDA. Karta będzie mieć zatem o 512 rdzeni CUDA więcej niż GeForce RTX 4080, oraz nieco wyższe częstotliwości taktowania - taktowanie bazowe GPU wzrośnie z 2205 do 2295 MHz, taktowanie boost wzrośnie z 2505 do 2550 MHz, a efektywne taktowanie pamięci GDDR6X z 22,4 Gbps do 23,0 Gbps.



Szacuje się, że GeForce RTX 4080 Super zaoferuje o około 5 procent większą wydajność niż GeForce RTX 4080 bez dopisku super, a przy tym wskaźnik TDP karty ma pozostać na poziomie 320W.



GeForce RTX 4070 Ti Super otrzyma chip AD103 z aktywnymi 8448 rdzeniami CUDA, oraz 16 GB pamięci GDDR6X o szybkości efektywnej 21 Gbps. Taktowanie bazowe GPU wyniesie 2340 MHz, i będzie wyższe o 30 MHz od taktowania bazowego GPU w GeForce RTX 4070 Ti bez dopisku Super. Karta zaoferuje więc dodatkowe 768 rdzeni CUDA (wzrost o 10 procent), dodatkowe 4 GB pamięci i o 25 procent większą przepustowość pamięci. Szacuje się, że wydajność GeForce RTX 4070 Ti Super będzie o około 15 procent wyższa od oryginalnego GeForce RTX 4070 Ti bez dopisku Super. Także w tym przypadku wskaźnik TDP ma pozostać nie zmieniony i wyniesie 285W.



GeForce RTX 4070 Super zaoferuje chip AD104 z aktywnymi 7168 rdzeniami CUDA, oraz 12 GB pamięci GDDR6X o szybkości 21,0 Gbps. Względem GeForce RTX 4070 bez dopisku Super nowa karta będzie mieć dodatkowe 1280 rdzeni CUDA (wzrost o 21 procent), a przy tym takie samo taktowanie GPU i identyczną pojemność oraz przepustowość pamięci. Szacuje się, że GeForce RTX 4070 Ti Super może być o 10-15 procent bardziej wydajny od wersji bez dopisku Super. Wskaźnik TDP karty ma wynieść 220W, o 20W więcej niż GeForce RTX 4070 bez dopisku Super.





GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super i GeForce RTX 4080 Super będą konkurować pod względem wydajności (w rasteryzacji) z kartami Radeon RX 7800XT, Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX - obecnie wspomniane karty od AMD oferują przeciętnie o 5-10 procent wyższą wydajność (bez RT) niż GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 Ti i GeForce RTX 4080, a po debiucie wersji Super ta przewaga zostanie zniwelowana.



