W 2024 roku nastąpi duży wzrost cen pamięci SSD

Autor: Zbyszek | źródło: MyDrivers | 15:16 (1) Ostatnie kilka kwartałów upłynęło pod znakiem wyraźnie mniejszego zapotrzebowania na pamięci DRAM (pamięci operacyjne) i NAND Flash (pamięci trwałe). Jest to oczywiście skutek odnotowanego od połowy 2022 roku znaczącego spadku na elektronikę komputerową po zakończeniu epidemii COVID-19. W odróżnieniu od np. procesorów czy kart graficznych, rynek pamięci DRAM i NAND znacząco reaguje cenami na zmiany popytu, dlatego też ceny tych pamięci były w ostatnich miesiącach wyraźnie niższe niż przed rokiem. Niestety to co dobre właśnie się kończy. Według najnowszych prognoz w 2024 roku trendy cenowe na rynku pamięci SSD i DRAM ulegną odwróceniu.



Wszystko z powodu wzrastającego popytu, który ponownie wywinduje ceny pamięci SSD i DRAM na wyższe poziomy. Wstępny etap podwyżek cen jest już dostrzegalny w cenach sklepowych, po tym, jak producenci pamięci NAND Flash zaczeli zwiększać ich ceny w 4. kwartale 2023 roku.



Według danych zebranych przez mydrivers ceny pamięci NAND Flash typy TLC wzrosną do końca 2024 roku o 120 procent, a ceny gotowych urządzeń SSD o 50-55 procent. Mniejszy, 15-20 procentowy wzrost cen ma dotyczyć pamięci DRAM, ponieważ wzrost popytu będzie niższy niż w przypadku pamięci SSD.



magiczne ten wzrosty (autor: Markizy | data: 3/01/24 | godz.: 15:59 )

od ponad pół roku trąbią o wzroście cen dysków SSD a te jak na złość nadal tanieją. Bywają chwilowe wzrosty ale też pamiętajmy że kursy walut swoje dokładają i popularność konkretnego modelu.

Ale tak

Lexar Professional NM710 2TB, M.2

1.2023 631zł

6.2023 360zł

1.2024 462zł



KIOXIA EXCERIA G2 SSD 2TB, M.2

1.2023 670zł

6.2023 533zł

1.2024 509zł



Czasem zastanawiam się ile zmienny analitycy pomijają lub marginalizują żeby udowodnić swoją tezę.



