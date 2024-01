Środa 3 stycznia 2024 Steam kończy wsparcie Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1

Autor: Zbyszek | źródło: Steam | 15:36 Steam to dość popularna platforma cyfrowej dystrybucji gier oraz rozgrywki wieloosobowej, stworzona przez Valve. Liczba zarejestrowanych kont na platformie wynosi ponad miliard, a aktywnych użytkowników - ponad 100 milionów. Dla części z tych osób adresowany jest najnowszy komunikat Valve o zakończeniu wsparcia dla systemów Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1. Istniejące instalacje klienta Steam oraz gry w tych systemach operacyjnych będą nadal działać, ale nie będą już otrzymywać żadnych aktualizacji, w tym łatek zabezpieczeń.



Jednocześnie Valve zaleca użytkownikom tych systemów migrację do Windows 10 lub Windows 11, zanim klient Steam na Windows 7 i 8/8.1 zostanie wyłączony. Konkretna data kiedy to nastąpi nie została jeszcze określona.



Według statystyk platformy z grudnia 2023 roku, z systemu Windows 7 korzysta 0,74 procent osób używających Steam, a z Windows 8 lub 8.1 - 0,15 procent użytkowników. Zakończenie wsparcia dla tych systemów dotyczy więc faktyczne 0,9 procent użytkowników Steam, czyli około 1 miliona osób.



