ASML kończy sprzedaż niektórych maszyn do Chin

Autor: Zbyszek | źródło: Reuters | 15:01 (1) Holenderska firma ASML, czyli największy na świecie producent maszyn i oprogramowania służącego do wytwarzania układów scalonych poinformował, że na wniosek rządu Stanów Zjednoczonych wstrzymał sprzedaż do Chin niektórych maszyn do wytrawiania układów scalonych. Producent anulował zamówienia na maszyny AXT 2050i i NXT 2100i, będące najnowocześniejszymi maszynami do wytrawiania układów scalonych z użyciem fotonaświetlania DUV (Deep Ultra Violet). Sprzedaż maszyn zatrzymano ze względu na konieczność spełnienia amerykańskich przepisów w zakresie ograniczeń eksportu technologii do Chin. Jednocześnie producent dodaje, że sprzedaż do Chin starszych maszyn do wytrawiania chipów metodą DUV będzie kontynuowana.



Ostra reakcja administracji USA wynika prawdopodobnie z tego, że SIMC i Huawei ogłosiły plany opracowania własnej litografii 5nm z zastosowaniem fotonaświetlania DUV, a produkcję tak zaawansowanych chipów przy starej technologii fotonaświetlania miały umożliwiać właśnie nowe maszyny od ASML.





Warto tutaj dodać, że w 3. kwartale 2023 roku aż 46 procent przychodu ASML uzyskanego ze sprzedaży maszyn pochodziło z dostaw maszyn dla producentów układów scalonych w Chinach. Pomimo iż firma ma swoją siedzibę w Holandii, to wiceprezesem ASML jest pochodzący z Chin Shen Bo, a chiński oddział ASML zatrudnia 1600 osób w łącznie kilkunastu placówkach.



Shen Bo stwierdził ostatnio w listopadzie, że producenci układów scalonych z Chin wykorzystują według jego wiedzy łącznie około 1400 maszyn z naświetlaniem techniką DUV (Deep UltraViolet), a w latach 2024-2025 ASML ma dostarczyć im kolejne 500-600 maszyn.



Ehh (autor: GULIwer | data: 3/01/24 | godz.: 16:42 )

niektórzy są tak chciwi, że sprzedadzą sznur na którym ich powieszą



