Produkcja wafli krzemowych przekroczy 30 mln sztuk miesięcznie

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:03 Organizacja SEMI World Fab będąca stowarzyszeniem światowych producentów układów scalonych poinformowała, że rok 2024 będzie rekordowy pod względem poziomu produkcji wafli krzemowych z wytrawionymi układami scalonymi. Po raz pierwszy w historii miesięczna produkcja takich wafli ma przekroczyć poziom 30 milionów sztuk. Nie będzie to wcale trudne, bo już w ostatnich miesiącach 2023 roku miesięczna produkcja wafli z wytrawionymi chipami wyniosła 29,6 mln. sztuk. Sumarycznie w 2024 roku do użytku oddane mają zostać aż 42 nowe fabryki układów scalonych, dzięki czemu łączne zdolności produkcyjne wszystkich producentów wzrosną o 6,4 procent, do około 32 milionów wafli miesięcznie.



Z pośród tej liczby 18 nowych fabryk ma zostać uruchomione w 2024 roku w Chinach, a łączny poziom produkcji wytrawionych wafli w tym kraju będzie największy na świecie i wzrośnie z 7,6 mln wafli miesięcznie w 2023 roku do 8,6 miliona wafli miesięcznie (szacunkowo).



Na drugiej pozycji uplasuje się Tajwan, gdzie otwarte zostanie pięć nowych fabryk, a moce produkcyjne mają wzrosnąć z 5,4 do 5,7 mln wafli miesięcznie. Trzecią pozycję zajmie Korea Południowa, gdzie produkcję rozpocznie jedna nowa fabryka, a moce produkcyjne wzrosną z 4,9 do 5,1 mln wafli miesięcznie.



Czwarta lokata przypadnie Japonii, gdzie uruchomione zostaną cztery nowe fabryki, a moce produkcyjne wzrosną z 4,5 do 4,7 mln wafli miesięcznie. Dopiero na piątej pozycji plasują się Stany Zjednoczone (USA), gdzie w 2024 roku działalność rozpocznie sześć nowych fabryk, a łączne moce produkcyjne wzrosną do 3,1 mln wafli miesięcznie.



W Europie uruchomione zostaną cztery nowe fabryki układów scalonych, a łączne moce produkcyjne wzrosną do 2,7 mln wafli miesięcznie. W Azji południowej i Australii otwarte zostaną cztery nowe fabryki układów scalonych, a moce produkcyjne wzrosną do 1,7 mln wafli miesięcznie.



