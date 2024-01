Poniedziałek 8 stycznia 2024 Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G i 8500G, Ryzen 3 8300G - oficjalna premiera

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 17:15 (1) Firma AMD ogłosiła debiut nowych procesorów dedykowanych dla komputerów stacjonarnych oraz płyt głownych z podstawką AM5. Są to Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 3 8300G - wszystkie produkowane w litografii 4nm, wyposażone w najnowsze rdzenie ZEN 4, nowoczesny zintegrowany układ graficzny z architekturą RDNA 3 oraz dodatkową jednostkę NPU nazywaną Ryzen AI, wspierającą obliczenia tzw. sztucznej inteligencji. Ryzen 7 8700G ma 8 rdzeni ZEN 4 o taktowaniu do 5,1 GHz, oraz zintegrowany układ graficzny Radeon 780M z 12 blokami CU (768 procesorów strumieniowych).



Ryzen 5 8600G ma sześć rdzeni ZEN 4 o taktowaniu do 5,0 GHz, oraz zintegrowany układ graficzny Radeon 760M z 8 blokami CU (512 procesorów strumieniowych).



Ryzen 5 8500G ma dwa rdzenie ZEN 4 + cztery rdzenie ZEN 4c, a Ryzen 3 8300G ma dwa rdzenie ZEN 4 i dwa ZEN 4c. Taktowanie rdzeni ZEN 4 wynosi do 5,0 GHz w pierwszym modelu i do 4,9 GHz w drugim, a obydwa procesory mają zintegrowany układ graficzny Radeon 740M z 4 blokami CU (256 procesorów strumieniowych), który wydajnością ma dorównywać starszym IGP Radeon Vega 6 i Vega 8.



Rzyen 7 8700G wyceniono na 329 USD, Ryzen 5 8600G na 229 USD, a Ryzen 5 8500G na 179 USD. Cała trójka trafi do sprzedaży 31 stycznia tego roku. Ryzen 3 8300G będzie oferowany wyłącznie w gotowych zestawach komputerowych i nie znajdzie się w sklepach w wersji pudełkowej.







ciekawe (autor: Markizy | data: 8/01/24 | godz.: 18:11 )

amd pomija chwaleniem sie wydajnością 8500g i 8300g. Ponadto sprytnie maskują dla nich realne zagary w turbo podając tylko te dla zen4 zamiast dla zen4c.



