Poniedziałek 8 stycznia 2024 Premiera kart Radeon RX 7600 XT

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 16:55 Firma AMD ogłosiła premierę nowej karty graficznej z architekturą RDNA 3. Jest nią Radeon RX 7600 XT, będący bardziej wydajną wersją dotychczasowych kart graficznych Radeon RX 7600. Nowa karta bazuje na tym samym układzie graficznym Navi 33 (litografia 6nm), ma identyczną liczbę procesorów strumieniowych (2048), ale wyższe taktowanie GPU I dwukrotnie więcej pamięci. Taktowanie Game Clock zwiększono z 2250 MHz do 2470 MHz, a Boost z 2655 MHz do 2765 MHz. GPU współpracuje z 16 GB pamięci GDDR6X (szyna 128-bit) o takiej samej szybkości (18 Gbps) i przepustowości (288 GB/s) jak w karcie Radeon RX 7600.



Wskaźnik TDP wzrósł ze 165W do 190W, co zrekompensowano zastosowaniem nieco większego systemu chłodzenia. Zdaniem AMD Radeon RX 7600 XT jest przeciętnie o 10-15 procent bardziej wydajny niż Radeon RX 7600.



Karta pojawi się w sprzedaży 24 stycznia w cenie 329 USD. Warto dodać, że według dostępnych informacji AMD planuje jeszcze premierę karty Radeon RX 7700 z 12 GB pamięci, która będzie mniej wydajna niż Radeon RX 7700 XT, ale bardziej wydajna niż Radeon RX 7600 XT.







