Poniedziałek 8 stycznia 2024 GeForce RTX 4080 Super, 4070 Ti Super i 4070 Super - premiera

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 17:48 Nvidia oficjalnie zaprezentowała trzy nowe karty graficzne ze swojej serii GeForce RTX 4000. Są to GeForce RTX 4080 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super i GeForce RTX 4070 Super, plasujące się w wyższym segmencie cenowym. Najdroższa z nich, GeForce RTX 4080 Super ma 16 GB pamięci GDDR6X 23 Gbps z 256-bitową magistralą oraz chip AD103 mający więcej jednostek i wyższe taktowanie - liczba rdzeni CUDA wzrosła o 512 i wynosi 10240, a maksymalne taktowanie Boost zwiększono z 2505 do 2550 MHz. Karta ma ten sam wskaźnik TDP co poprzednik (320W) i zadebiutuje w sklepach 31 stycznia w cenie 999 USD, o 200 dolarów niższej niż GeForce RTX 4080 w chwili premiery. GeForce RTX 4080 Super ma stanowić bezpośrednią konkurencję dla karty Radeon RX 7900 XTX.



GeForce RTX 4070 Ti Super otrzymał chip AD103-275 z aktywnymi 8448 rdzeniami CUDA, oraz 16 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps z 256-bitową magistralą. W porównaniu do GeForce RTX 4070 nowa karta oferuje więc dodatkowe 768 rdzeni CUDA (wzrost o 10 procent), dodatkowe 4 GB pamięci i o 25 procent większą przepustowość pamięci. Ma to przełożyć się na 15-20 procent wyższą wydajność.



GeForce RTX 4070 Ti Super ma wskaźnik TDP 285W i będzie stanowił bezpośrednią konkurencję dla karty Radeon RX 7900 XT. Nowy model zadebiutuje w sklepach 24 stycznia w cenie 799 USD - identycznej jak cena dotychczasowego GeForce RTX 4070 Ti w chwili debiutu około rok temu.



Trzecią nowością jest GeForce RTX 4070 Super, wyposażony w 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps ze 192-bitową magistralą oraz chip AD104 z aktywnymi 7168 rdzeniami CUDA. Względem GeForce RTX 4070 bez dopisku Super nowa karta ma dodatkowe 1280 rdzeni CUDA (wzrost o 20 procent), a przy tym takie samo taktowanie GPU i identyczną pojemność oraz przepustowość pamięci.



GeForce RTX 4070 Super pojawi się w sklepach 17 stycznia w cenie 599 USD, identycznej w jakiej 9 miesięcy temu debiutował oryginalny GeForce RTX 4070.





Jednocześnie wraz z debiutem tych trzech nowości dotychczasowe karty GeForce RTX 4080 i GeForce 4070 Ti zostaną całkowicie wycofane ze sprzedaży. Natomiast GeForce RTX 4070 pozostanie w sprzedaży, w cenie obniżonej z 599 USD do 549 USD.









