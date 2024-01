Jak wybrać router do kawiarni, baru, restauracji?

Posiadanie bezprzewodowego Internetu w kawiarni lub barze stało się dziś normą. Oczywiście, przy obecnym poziomie sieci 4G, darmowe Wi-Fi trudno uznać za istotną zaletę lokalu. Jeśli jednak bar znajduje się na przykład w piwnicy o grubych ścianach, gdzie komunikacja mobilna jest słabo "łapana", brak Wi-Fi wywoła co najmniej konsternację wśród odwiedzających. Dlatego niezawodny router lub, jak to się częściej nazywa, router można uznać za niezbędne wyposażenie każdej kawiarni.



Posiadanie bezprzewodowego Internetu w kawiarni lub barze stało się dziś normą. Oczywiście, przy obecnym poziomie sieci 4G, darmowe Wi-Fi trudno uznać za istotną zaletę lokalu. Jeśli jednak bar znajduje się na przykład w piwnicy o grubych ścianach, gdzie komunikacja mobilna jest słabo "łapana", brak Wi-Fi wywoła co najmniej konsternację wśród odwiedzających. Dlatego niezawodny router lub, jak to się częściej nazywa, router można uznać za niezbędne wyposażenie każdej kawiarni.

Jak zapewnić odpowiedni obszar zasięgu

Routery na rynku są warunkowo podzielone na kilka grup, a jedna z nich, routery biurowe, nadaje się do kawiarni, restauracji, sklepów i innych miejsc publicznych. Osobliwością tych urządzeń jest to, że są one przeznaczone do łączenia dużej liczby użytkowników i z reguły mają zaawansowaną funkcjonalność.

Ważnym wymogiem dla routera do kawiarni - obszar zasięgu powinien obejmować cały obszar instytucji. Tutaj należy zwrócić uwagę na taki wskaźnik, jak zysk anteny. Jeśli współczynnik 2,5 dBi będzie wystarczający dla mieszkania, to dla instytucji publicznych należy wybrać router z antenami 5 dBi. Wtedy zasięg sygnału może osiągnąć 50 metrów.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że dla stabilnego sygnału między routerem a użytkownikiem musi istnieć bezpośrednia linia wzroku. W kawiarniach i pubach nie jest to łatwe do osiągnięcia, a przeszkody w postaci metalowych konstrukcji, ścianek działowych, ścian zmniejszają siłę sygnału. Jeden router może więc nie wystarczyć i konieczne będzie zastosowanie systemu repeaterów. Dlatego lepiej wybrać router obsługujący technologię Mesh. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie sieci o jednej nazwie w dużym pomieszczeniu o dowolnej konfiguracji.

Na jakie cechy zwrócić uwagę

Jeśli chodzi o konkretne modele routerów, lepiej spojrzeć na recenzje porównawcze, który mocny router wifi będzie odpowiedni dla tej lub innej instytucji. Ogólnie rzecz biorąc, warto zwrócić uwagę na liczbę portów LAN, ponieważ zaleca się, aby komputery stacjonarne, które są niezbędne do pracy instytucji, były połączone przewodami.

Pożądane jest, aby router działał w dwóch pasmach - 2,4 GHz i mniej obciążonym 5 GHz, co zapewnia wyższą przepustowość. Oczywiście jest mało prawdopodobne, że goście kawiarni będą przesyłać "ciężkie" pliki przez Wi-Fi, ale jeśli duża liczba użytkowników połączy się z siecią w tym samym czasie, prędkość dla każdego urządzenia będzie niewielka. Dlatego warto wybrać router, który zapewnia szybkie połączenie dla kawiarni.