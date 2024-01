Wtorek 16 stycznia 2024 Specyfikacja kart GeForce RTX 3050 6 GB

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:22 Jak już wiadomo Nvidia zaplanowała premierę nowej względnie taniej karty graficznej. Będzie to GeForce RTX 3050 w nowej wersji z 6 GB pamięci, który ma kosztować 179 USD, czyli o 80 dolarów mniej niż dotychczas sprzedawany GeForce RTX 3050 8 GB (249 USD). Poznaliśmy właśnie bardziej dokładną specyfikację nowej karty - poza pamięcią o mniejszej pojemności i o 25 procent niższej przepustowości (szyna 96-bit, zamiast 128-bit), GeForce RTX 3050 6 GB będzie miał też mniej rdzeni CUDA - 2304, zamiast 2560. Dodatkowo obniżone zostaną częstotliwości taktowania GPU, a wskaźnik TDP zmniejszy się ze 115W do 70W.



To pozwoli na budowę kart graficznych zasilanych wyłącznie ze złącza PCI-Express, lub też chłodzonych pasywnie. Nowy model ma zaoferować około 3/4 wydajności dotychczasowych kart GeForce RTX 3050 8 GB, co oznacza poziom zbliżony do kart Radeon RX 6500 XT. Na koniec warto dodać, że pojawienie się GeForce RTX 3050 6 GB jest związane z wycofaniem z produkcji wiekowych już kart z serii GeForce GTX 1650 i GeForce GTX 1660.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.