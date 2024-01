Wtorek 16 stycznia 2024 Produkcja rdzeni AMD ZEN 5 została rozpoczęta

Autor: Zbyszek | źródło: X / Twitter | 15:25 W bieżącym roku w ofercie AMD pojawi się kolejna generacja procesorów Ryzen dla użytkowników domowych oraz serwerowych procesorów EPYC dla korporacji. Będą to procesory wyposażone w nowe rdzenie ZEN 5 lub ZEN 5c, i pasujące do tych samych podstawek jak obecne modele z rdzeniami ZEN 4 i ZEN 4c. W sieci właśnie pojawiły się informacje, że wafle krzemowe z chipletami zawierającymi rdzenie ZEN 5 są już wytwarzane w fabrykach TSMC. Chiplety są wytwarzane w litografii TSMC 4nm drugiej generacji (proces N4P), która oferuje o 22 procent wyższą efektywność energetyczną i 6 procent większą gęstość upakowania tranzystorów względem bazowej litografii 5nm (N5) używanej do produkcji chipletów z rdzeniami ZEN 4.



Plany AMD mają zakładać gotowość do premiery nowych procesorów Ryzen z rdzeniami ZEN 5 w czerwcu tego roku, przy czym producent ma pozostawiać sobie możliwość ewentualnego opóźnienia tej premiery do końca 3 kwartału tego roku, jeśli nie będzie chciał pozostawić Intelowi możliwości dokładnego przetestowania nowych procesorów z rdzeniami ZEN 5 przed planowaną na październik premierą jego modeli Core 15. generacji (Arrow Lake).



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.