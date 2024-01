Wtorek 16 stycznia 2024 Chiński GeForce RTX 4090 D został przetestowany

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 15:43 Redakcja serwisu Expreview przeprowadziła test kart graficznej GeForce RTX 4090 D, czyli specjalnej wersji GeForce RTX 4090 o obniżonej wydajności, przeznaczonej wylącznie do sprzedaży w Chinach. Nvidia musiała przygotować taką wersję swoich kart ze względu na wprowadzone przez USA w listopadzie nowe zaostrzone restrykcje eksportu technologii do Chin, które objęły karty graficzne GeForce RTX 4090. Nowy wariant dla Chin otrzymał mniej rdzeni CUDA - łącznie 14592 rdzenie, zamiast 16384, ale w zamian nieco wyższe taktowanie bazowe GPU, wynoszące 2280 MHz zamiast 2235 MHz. Bez zmian pozostała pojemność (24GB) i przepustowość (1008 GB/s) pamięci, a wskaźnik TDP spadł z 450W do 425W.



Według testów przeprowadzonych przez Expreview, GeForce RTX 4090 D oferuje średnio o 5-6 procent niższą wydajność niż oryginalny GeForce RTX 4090. Karta ma także bardzo mocno ograniczone podkręcanie - limit poboru mocy nie da się zwiększyć ponad 425W, a taktowanie GPU można podnieść wprawdzie o maksymalni 200 MHz, ale ze względu na niezmieniony limit poboru energii przekłada się to na wzrost wydajności średnio o zaledwie 1-2 procent. W tym zakresie pełnoprawny GeForce RTX 4090 oferuje większe możliwości.



