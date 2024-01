Środa 24 stycznia 2024 AMD obniżą ceny kart graficznych Radeon 7900 GRE

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:01 W ubiegłym tygodniu miała miejsce obniżka cen kart Radeon RX 7900 XT, a teraz tanieje kolejna karta graficzna AMD z chipem Navi 31. Mowa o kartach Radeon 7900 GRE, które w porównaniu do wymienionego Radeona RX 7900 XT mają nieco mniej procesorów strumieniowych (5120 zamiast 5376), o 150 MHz niższe taktowanie układu graficznego, oraz mniej pamięci (16 GB zamiast 20 GB) o niższej przepustowości - 576 GB/s, zamiast 800 GB/s. Nowa cena kart Radeon 7900 GRE została ustawiona na 549 USD, i jest o 100 dolarów niższa niż dotychczas.



Oznacza to, że Radeon 7900 GRE ma teraz taką samą sugerowaną cenę jak GeForce RTX 4070, od których jest znacznie (przeciętnie ponad 20 procent) bardziej wydajny. Ma też o 50 dolarów niższą cenę sugerowaną niż nowy GeForce RTX 4070 Super.



Niestety wadą kart Radeon 7900 GRE jest ich ograniczona dostępność w Europie - początkowo były one sprzedawane wyłącznie w Chinach, a w pozostałej części świata tylko w gotowych zestawach komputerowych. Od kilkunastu tygodni karty te są oferowane w Europie także w wersji pudełkowej, ale liczba autorskich modeli producentów nie jest duża, a dostępność jest przeciętna.



Na ten moment bez zmian pozostaje sugerowana cena kart Radeon RX 7800 XT 16 GB - 499 USD, i Radeon RX 7700 XT 12 GB - 449 USD.









