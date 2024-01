Środa 24 stycznia 2024 TSMC planuje już fabrykę dla swojej litografii 1nm

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:14 Obecnie najbardziej zaawansowaną litografia TSMC, w której są seryjnie produkowane układy scalone to 3nm. Producent jest już także na końcowym etapie projektowania kolejnego procesu litograficznego 2nm, w którym po raz pierwszy wykorzysta całkiem nowe tranzystory o budowie typu GaaFET (gate-all-around field-effect transistor) z bramką otaczającą tranzystor. Planu TSMC sięgają jednak znacznie dalej, i dotyczą litografii 1,4nm i 1,0nm, które otrzymają nazwy A14 i A10, a także kolejnej generacji tranzystorów o nazwie CFET, które względem GaaFET będą mieć jeszcze bardziej skomplikowaną budowę, ale mają pozwolić na dalszą miniaturyzację i poprawę wydajności i szybkości przełączania.



O ile proces A14 (1,4nm) powinien być gotowy w 2028 roku i skorzysta nadal tak jak litografia 2nm z tranzystorów typu GaaFET, to prace nad litografią A10 (1 nanometr) są na tyle wczesnym etapie, że nie można jeszcze określić jaki typ tranzystorów zostanie zastosowany. Pewne jest, że litografia A10 pojawi się najwcześniej w 2030 roku.



Pomimo tak odległej perspektywy TSMC ma już prowadzić prace koncepcyjne nad nową fabryką przeznaczoną dla produkcji układów scalonych w litografii A10. Według informacji obecnie dla lokalizacji tej fabryki rozważany jest powiat Chiayi w południowej części Tajwanu, a prognozy przewidują start jej budowy w 2026 roku i szacunkowy łączny koszt na poziomie około 32 miliardów dolarów.



Placówka ma być podzielone w proporcjach 60:40 na fabrykę wafli krzemowych oraz ośrodek przeznaczony do łączone rożnych układów scalonych w jeden CPU lub GPU, za pomocą różnych technik CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), czyli nakładania układów krzemowych na siebie, łączenia różnych układów scalonych poprzez Interposer, oraz doklejania pamięci cache lub HBM do układów krzemowych.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.