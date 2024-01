Środa 31 stycznia 2024 GeForce RTX 4080 Super debiutuje i rozczarowuje wzrostem wydajności

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 16:40 Nvidia oficjalnie wprowadziła dziś na rynek nową kartę graficzną: GeForce RTX 4080 Super. Jest to ulepszona wersja dotychczasowych kart GeForce RTX 4080. Karta ma ten sam chip AD103 jak poprzednik, ale mający więcej jednostek i wyższe taktowanie - liczba rdzeni CUDA wzrosła o 512 i wynosi 10240, a maksymalne taktowanie Boost zwiększono z 2505 do 2550 MHz. Bez zmian pozostała pojemność pamięci GDDR6X (16 GB), ale zwiększono jej taktowanie z 22,4 Gbps do 23,0 Gbps (efektywnie), co podniosło przepustowość do 736 GB/s. Bez zmian pozostał wskaźnik TDP, który wynosi 320W. Niestety GeForce RTX 4080 Super rozczarowuje wzrostem wydajności.



Według testów i recenzji, nowy model w wersji Founders Edition oferuje zaledwie o 1-2 procent wyższą wydajność niż dotychczasowy GeForce RTX 4080 bez dopisku Super.



Kartę wyceniono na 999 USD, a w Polsce jej sugerowana cena wynosi 4999 złotych (z VAT). To o około 500 zł więcej, niż obecnie kosztują w sklepach karty Radeon RX 7900 XTX, mające podobną wydajność i 24 GB pamięci.

