Samsung zaprezentuje w lutym pamięci GDDR7 37 Gbps

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:11 Samsung już od dłuższego czasu informuje o swoich postępach w opracowywaniu pamięci GDDR7. Teraz producent poinformował, że w lutym podczas konferencji IEEE Solid State Circuit Conference zaprezentuje gotowe przedprodukcyjne wersje kostek pamięci GDDR7 o przepustowości 37 Gbps. Pamięci mają trafić do masowej produkcji w połowie tego roku, i zostaną wykorzystane w pierwszych kartach graficznych pod koniec tego roku. Podniesienie efektywnej szybkości w pamięciach GDDR7 wynika głównie z zastosowania metody kodowania PAM-3, przenoszącej 3 bity informacji na takt.



To rozwiązanie pozwala na wzrost efektywnej szybkości o 50 procent w porównaniu do kostek GDDR6 wykorzystujących modulację PAM-2, inaczej nazywaną jako NRZ. W dużym uproszczeniu pamięci GDDR7 37 Gbps to pamięć GDDR6 24,67 Gbps z modulacją zmienioną z PAM-2 na PAM-3. Z myślą o GDDR7 Samsung opracował też nowe rozwiązanie T-Coil, przyspieszające pracę interfejsu I/O modułów. Jego zastosowanie w pamięciach GDDR6 pozwoliło opracować kostki GDDR6 o szybkości zwiększonej z 20 Gbps do 24 Gbps.







