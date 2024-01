Środa 31 stycznia 2024 Słabe wyniki finansowe Intela w 4. kwartale i całym 2023 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 17:16 Intel przedstawił wyniki finansowe odnotowane w 4. kwartale 2023 roku oraz w całym 2023 roku. W ubiegłym roku łączny przychód Intela wyniósł 54,2 mld dolarów, i był o 14,1 procent niższy niż w 2022 roku (wówczas 63,1 mld USD), i o 31,4 procent niższy niż w 2021 roku (wówczas wyniósł 79,0 mld USD). Był to jednocześnie najniższy roczny przychód Intela od dekady (52,7 mld USD w 2013 roku, 55,9 mld USD w 2014 roku). Zysk netto w 2023 roku wyniósł 1,7 mld USD, czyli znacząco mniej niż w 2022 roku (wówczas 8,0 mld USD) i 2021 roku (wówczas wyniósł 19,9 mld USD). Gdyby nie dobre wyniki uzyskane w 4. kwartale 2023 roku, w całym 2023 roku Intel mógłby odnotować pierwszą od lat stratę.



W ostatnim kwartale przychód Intela wyniósł 15,3 mld USD i był o 8,5 procent wyższy niż we wcześniejszym kwartale (wówczas 14,2 mld USD) i o 10 procent wyższy niż w 4. kwartale 2022 roku (wówczas 14,0 mld USD). W 4. kwartale 2023 roku Intel odnotował też zysk netto w wysokości 2,7 mld USD, po tym gdy za pierwsze trzy kwartały tego roku łączna strata wyniosła 1,0 mld USD.



Spośród działów, Dział Client Computing, dostarczający procesory na rynek konsumencki, odnotował w ostatnim kwartale przychód w wysokości 8,8 mld USD, o 33 procent wyższy niż 4. kwartale 2022 roku (6,6 mld USD) i o 11 procent wyższy niż we wcześniejszym kwartale (7,9 mld USD).



Gorzej wypadł dział Data Center and AI dostarczający procesory i inne urządzenia serwerowe, który odnotował przychód w wysokości 4,0 mld USD, względem 3,8 mld USD we wcześniejszym kwartale i 4,3 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem. Warto tutaj dodać, że w 2021 roku kwartalne przychody tego działu były prawie 2 razy wyższe i wynosiły 7-8 mld dolarów (łączny przychód działu w 2021 roku to 25,8 mld USD, a w 2023 roku: 15 mld USD).



Dzial Network and Edge obejmujący funkcjonujący do końca 2021 roku dział urządzeń Internetu Rzeczy (Internet of Things) oraz inną działalność Intela w obrębie rozwiązań sieciowych wygenerował przychód w wysokości 1,5 mld USD - taki sam jak we wcześniejszym kwartale i o 31 procent niższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (wówczas 2,1 mld USD).



Dział Mobileye oferujący układy scalone dla samochodów uzyskał przychód 637 mln USD, o 13 procent wyższy niż we wcześniejszym kwartale i także 13 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (wówczas 565 mln USD).



Dział Intel Foundry Services obejmujący wytwarzanie układów scalonych dla odbiorców zewnętrznych uzyskał przychód 291 mln USD, o 6 procent niższy niż w poprzednim kwartale (wówczas 311 mln USD), i o 7 procent niszy niż w tym samym kwartale przed rokiem (wówczas 319 mln USD).





W aktualnie trwającym kwartale Intel spodziewa się przychodu w wysokości 12,2-13,2 mld USD.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.