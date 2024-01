Środa 31 stycznia 2024 Wyniki finansowe AMD w 4. kwartale 2023 roku i całym 2023 roku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 21:10 Firma AMD opublikowała wyniki finansowe uzyskane w 4. kwartale 2023 roku, oraz całym 2023 roku. W ostatnim kwartale przychód wyniósł 6,17 mld USD, o 6 procent więcej niż w poprzednim kwartale (5,8 mld USD) i o 10 procent więcej niż tym samym kwartale przed rokiem (5,6 mld USD). Średnia marża brutto wyniosła 47 procent (wzrost rok do roku o 4 punkty procentowe), koszty operacyjne wyniosły 2,57 mld USD (identyczne jak w tym kwartale przed rokiem), a zysk netto wyniósł 667 mln USD, względem 299 mln USD w poprzednim kwartale i 21 mln USD w tym samym kwartale roku ubiegłego.



Spośród działów, dział Data Center dostarczający procesory EPYC i GPU Instinct wygenerował przychód w wysokości 2,3 mld USD, o 43 procent większy niż w poprzednim kwartale (1,6 mld USD) i o 38 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem.

Dział Client Computing dostarczający procesory na rynek konsumencki wygenerował przychód 1,5 mld USD, identyczny jak we wcześniejszym kwartale i aż o 62 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem.



Przychód działu Gaming dostarczającego karty graficzne wyniósł 1,4 mld USD i był o kilkanaście procent niższy niż we wcześniejszym kwartale i 4. kwartale 2022 roku (wówczas 1,6 mld USD)



Dział Embedded and Semi-Custom dostarczający rozwiązania Xilinx i chipy do konsol uzyskał przychód w wysokości 1,1 mld USD, w porównaniu do 1,2 mld USD w poprzednim kwartale i 1,4 mld USD w 4. kwartale 2022.





W całym 2023 roku przychód AMD wyniósł 22,68 mld USD, o 4 procent mniej niż w 2022 roku (wówczas 23,6 mld USD), lecz o 38 procent wyższy niż w 2021 roku (wówczas 16,43 mld USD). Zysk netto w 2023 roku, wyliczany według metodologii GAAP wyniósł 0,85 mld USD, względem 1,3 mld USD w 2022 roku i 3,16 mld USD w 2021 roku. Bez uwzględnienia metodologii GAAP zysk netto AMD za 2023 roku to natomiast 4,3 mld USD, względem 5,5 mld USD w 2022 roku i 4,07 mld USD w 2021 roku. Różnice pomiędzy obiema metodologiami wynikają z wliczania bądź nie wliczania do kosztów operacyjnych amortyzacji wydatków na przejęcia Xininx (w tym wypadku wartości części akcji AMD wymienionych na całość akcji Xilinx podczas fuzji podmiotów). Koszty operacyjne AMD w 2023 roku wyliczane bez metodologii GAPP wyniosły 6,61 mld USD, a przy uwzględnieniu metodologii GAAP -10,46 mld USD.



Ciekawe wygląda zestawienie przychodu AMD do przychodu Intela - w 2020 roku przychód AMD wynosił 12,5 procent przychodu Intela (przychód AMD - 9,76 mld USD, przychód Intela - 77,87 mld USD), W 2021 roku było to 20,8 procent (16,43 mld USD vs 79,02 mld USD), w 2022 roku 37,4 procent (23,6 mld USD vs 63,05 mld USD), a w 2023 roku 41,8 procent (22,68 mld USD vs 54,2 mld USD).



W 1. kwartale 2024 roku AMD spodziewa się przychodu w wysokości około 5,4 mld USD. Podobnie do Intela producent nie podaje tym razem prognozowanego przychodu w całym 2024 roku, ze względu na dużą zmienność na rynkach.







