Co to jest eSIM? Czy warto korzystać z wirtualnej karty SIM?

Jak działa i co to jest eSIM?

eSIM, nazywana też wirtualną kartą SIM, to niewielki moduł z chipem wbudowany na stałe w urządzenie. To rewolucyjne rozwiązanie jest dużym krokiem w ewolucji mobilnych technologii i sprzyja cyfryzacji. Korzystają z niego najwięksi producenci smartfonów, smartwatchy, tabletów i routerów.

Jak działa eSIM? Żeby z niego korzystać, potrzebujesz wsparcia operatora sieci komórkowej. To właśnie operator generuje dla Ciebie unikalny kod wirtualnej karty SIM. Dopiero gdy ją aktywujesz, możesz łączyć się z siecią. eSIM oznacza nowe możliwości. Jakie? Sprawdź poniżej.

Co daje eSIM? Czy warto korzystać z wirtualnej karty SIM?

Zastanawiasz się, czy warto korzystać z eSIM-a? Urządzenie z tym modułem ma wiele zalet. To między innymi: Bezpieczeństwo: karta eSIM ułatwia namierzenie smartfona w razie jego zgubienia lub kradzieży . Aby odinstalować kartę eSIM, trzeba znać kod PIN. Zwykłą kartę SIM wystarczy po prostu wyjąć z telefonu – z eSIM-em niepowołanemu użytkownikowi nie pójdzie już tak łatwo.

Ten sam numer na wielu urządzeniach: eSIM daje możliwość wygodnego korzystania z tego samego numeru i tego samego pakietu danych na kilku urządzeniach jednocześnie. Dwa telefony? Żaden problem. Zegarek z połączeniami i SMS-ami? Proszę bardzo! Wystarczy wybrać dobrą ofertę komórkową, np. Orange Flex, gdzie dodatkową kartę eSIM z tym samym numerem operator daje w cenie planu.

Dual SIM: tak, tak, dwa numery na jednym urządzeniu też są możliwe. Oczywiście Dual SIM to żadna nowość, ale nowoczesne smartfony mają teraz tylko jeden slot na fizyczną SIM-kę, a druga jest wirtualna. Dzięki temu producenci mogą zrobić lżejsze urządzenie albo wsadzić pojemniejszą baterię.

Ekologia: mniej plastiku = lepiej dla środowiska, ale to nie wszystko! Nie musisz zamawiać fizycznej SIM-ki ani utylizować jej po zużyciu, a to oznacza także mniejszy ślad węglowy. Super, co?

Wygoda: nie musisz czekać na fizyczną kartę SIM ani iść po nią do salonu operatora. Aktywacja jest bardzo prosta. Na przykładzie Orange Flex, czyli oferty komórkowej w aplikacji:

Ściągasz apkę Orange Flex. Podczas rejestracji wybierasz eSIM i aktywujesz kartę kilkoma kliknięciami według instrukcji na ekranie. Masz już aktywny Plan w Orange Flex i chcesz dodać nową kartę eSIM? Wystarczy wejść w zakładkę Karty SIM w apce i dodać wirtualną kartę SIM z nowym lub tym samym numerem. I już! Jakie telefony obsługują eSIM-a? No, to już wiesz, co daje karta eSIM i jak prosto to działa w Orange Flex. Chcesz zobaczyć, na jakich urządzeniach możesz korzystać z tej nowoczesnej technologii? Stosują ją najwięksi producenci elektroniki.

Wirtualną SIM-kę znajdziesz m.in. w iPhone’ach od modelu XS do najnowszej piętnastki, w Samsungach Galaxy z serii S, Z, Note i kilku innych, a także w wybranych modelach Motoroli, Sony, Xiaomi i myPhone. Pełną listę urządzeń znajdziesz na stronie: https://flex.orange.pl/uslugi/esim.

Co więcej, eSIM w Orange Flex zainstalujesz też w smartwatchu i tablecie. Nie czekaj, tylko pobieraj apkę Flexa i ciesz się zaletami wirtualnej karty SIM!