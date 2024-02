Niedziela 4 lutego 2024 Procesory Ryzen 8000G mają zaniżoną wydajność, AMD obiecuje poprawkę

Autor: Zbyszek | źródło: Gamers Nexus | 20:05 Jak się okazuje wprowadzone właśnie do sprzedaży przez AMD desktopowe procesory Ryzen 7 8700G, i Ryzen 5 8600G i 8500G mają drobny błąd, który zaniża ich wydajność. W procesorach tych nie została wyłączona funkcja STAPM (Skin temperature-aware power management) używana w laptopowych wersjach procesorów. Dzięki niej algorytmy sterujące częstotliwościami taktowania procesora uwzględniają nie tylko jego temperaturę, ale też temperaturę systemu chłodzenia i obudowy laptopa. W praktyce procesor wraz z czasem trwania wysokiego obciążenia stopniowo zmniejsza swoje taktowanie i napięcie zasilania, dzięki czemu laptop nie nagrzewa się do zbyt wysokich temperatur.



Wszystkie dotychczasowe desktopowe procesory Ryzen oparte na laptopowych APU miały wyłączoną funkcję STAPM, ponieważ gdy procesor jest zamontowany w dużej obudowie typu ATX i zaopatrzony w wydajny system chłodzenia, działanie funkcji STAPM jest po prostu zbędne i niepotrzebne, ponieważ system chłodzenia cały czas może utrzymywać wysoką temperaturę.





W przypadku najnowszych modeli Ryzen 8000G o dezaktywacji STAPM najwidoczniej... zapomniano, co odkryła redakcja Gamers Nexus podczas swojej recenzji tych procesorów. Udało się też ręcznie wyłączyć STAPM z poziomu BIOSu, a najwyższa zaobserwowana różnica wydajności pomiędzy procesorem Ryzen 8700G z włączonym STAPM a tym procesorem z wyłączonym STAPM wynosiła 16 procent.



Do sprawy odniosła się już firma AMD, która potwierdziła, że procesory Ryzen 8000G mają niepotrzebne włączoną funkcję STAPM. AMD zapowiedziało, że we współpracy z producentami płyt głównych przygotuje zaktualizowaną wersję BIOSów, która wyłączy STAPM. Do tego czasu bardziej zaawansowani użytkownicy procesorów Ryzen 8000G magą sami wyłączyć opisywaną funkcję.







