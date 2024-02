Niedziela 4 lutego 2024 Oficjalna premiera kart GeForce RTX 3050 6GB

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 20:24 Nvidia ogłosiła oficjalny debiut nowej budżetowej karty graficznej, w postaci modelu GeForce RTX 3050 6 GB. Jest to wolniejsza tańsza, i bardziej energooszczędna wersja dotychczasowych kart GeForce RTX 3050 8 GB, oferowanych w cenie 249 USD. Nowy GeForce RTX 3050 6 GB kosztuje 179 USD, co w Polsce powinno przełożyć się na około 700 złotych brutto (z VAT). Za tę cenę otrzymamy kartę z chipem GA107 mającym aktywne 2048 rdzeni CUDA, oraz 6 GB pamięci GDDR6 14 Gbps z 96-bitową magistralą (przepustowość 168 GB/s). Taktowanie układu graficznego wynosi do 1470 MHz, a wskaźnik TDP to 70W, co oznacza że karta nie wymaga żadnej dodatkowej wtyczki zasilającej.



Nowy model ma oferować około 3/4 wydajności dotychczasowych kart GeForce RTX 3050 8 GB, co oznacza poziom zbliżony do kart Radeon RX 6500 XT. Nvidia reklamuje GeForce RTX 3050 6 GB jako dobrego następcę dla kart GeForce GTX 1650 i GeForce GTX 1050 / 1050 Ti.

