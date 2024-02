Niedziela 4 lutego 2024 Ryzen 7 5700X 3D i trzy nowe procesory dla AM4 dostępne w sprzedaży

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 20:59 Firma AMD wprowadziła do sprzedaży cztery nowe procesory dla płyt głównych z podstawką AM4. Najbardziej interesującą z nowości jest na pewno 8-rdzeniowy Ryzen 7 5700X 3D, wyposażony w dodatkową pamięć podręczną 3D V-Cache (łącznie 96 MB pamięci L3). Pod względem technicznym jest to nieco wolniejsza wersja oferowanych od blisko dwóch lat procesorów Ryzen 7 5800X 3D - procesor ma taktowanie bazowe 3,0 GHz i Turbo 4,1 GHz, a obie wartości są o 400 MHz niż w modelu 5800X 3D. W zamian jego cena jest jednak niższa i wynosi 249 USD, co w polskich sklepach powinno przełożyć się na około 1000 złotych (Ryzen 7 5800X 3D kosztuje 1250-1300 złotych).



Poza tym debiutują Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5600GT i Ryzen 5 5500 GT. Ryzen 7 5700 ma 8 rdzeni ZEN 3 i jest tańszą wersją dotychczasowych procesorów Ryzen 7 5700X - ma identyczne taktowanie bazowe (3,4 GHz) i turbo (do 4,6 GHz), ale mniej pamięci podręcznej L3 - 16 MB, zamiast 32 MB. W praktyce nowy procesor bazuje na monolitycznym chipie APU Cezanne, i jest procesorem Ryzen 7 5700G z wyłączonym IGP.



Ryzen 5 5600GT i Ryzen 5 5500 GT mają 6 rdzeni ZEN 3, i są bardziej wydajnymi wersjami dotychczas sprzedawanych procesorów Ryzen 5 5600G i Ryzen 5 5500G. W obu nowych modelach taktowanie Turbo dla rdzeni CPU zostało zwiększone o 200 MHz - w procesorze Ryzen 5 5600GT rdzenie mogą przyspieszać do 4,6 GHz, a w modelu Ryzen 5 5500GT do 4,4 GHz (w obecnych procesorach Ryzen 5 5600G i Ryzen 5 5500G jest to odpowiednio 4,4 GHz i 4,2 GHz). Obydwa procesory mają zintegrowany układ graficzny Radeon Vega 6.



Ceny tych procesorów wynoszą kolejno:

- Ryzen 7 5700: 175 USD

- Ryzen 5 5600GT: 140 USD

- Ryzen 5 5500GT: 125 USD





